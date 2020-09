KAO U HOROR FILMOVIMA: Mornari plivali u okeanu, ne sluteći da im se približava AJKULA - Obalska straža zapucala (FOTO+VIDEO)

Službeni fotograf broda fotografirao je vesele mornare kako skaču s broda i uživaju u moru, a letnje radosti naprasno su prekinute kada se preko radija čulo upozorenje - približava se morski pas.

Predator je uskoro primećen i s broda i u sekundi je nastala panika. Odmah je aktiviran manji brod kako bi pokupio mornare, a zapovednik broda, za kojeg kažu da je veliki ljubitelj životinja, izdao je naredbu - pucajte!

The U.S. Coast Guard says a shark approached crew members of the U.S. Coast Guard Cutter Kimball during a swim call in the Pacific Ocean. pic.twitter.com/p8FSc6LZcZ