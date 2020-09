Evo kako da proverite sa kojim razlogom je vaš muž izabrao baš vas za suprugu: On je vaše ogledalo!

Sličan se sličnom raduje.

Nije uzalud baš taj čovek ušao u vaš život! Na kraju krajeva, ceo naš život je jedna velika životna škola, a predmet proučavana broj jedan je ljubav. Najvažnija, a ponekad i najteža životna lekcija nam dolazi kroz ljude, a postoji jedna specjalnost - ljubav i samoprihvatanje. Ljubav drugima možemo dati samo ako je imamo, ono što nemamo ne možemo drugima ni dati. Vaš muškarac je vaše ogledalo! On samo odražava ono što je u vama.

Šta znači "pravi muškarac" ili "onaj pravi"? Bilo koji muškarac, koji vas je privukao je onaj pravi. Pravi je jer je vas privukao. Ako vas privlače samo mamini sinovi, to nije loše, to je činjenica. Činjenica da vam takav čovek trenutno treba. Muškarac koji je ušao u vaš život ocrtava vaše probleme spolja.I posmatrajte njega kako biste bolje upoznali sebe.

AKO JE LJUBOMORAN ČOVEK UŠAO U VAŠ ŽIVOT - ona vi kao žena morate da preispita svoju seksualnosti. Verovatno ste osoba koja ispituje sebe i ko vas sve privlači.

AKO JE U VAŠ ŽIVOT UŠAO TIRANIN - onda je vreme da naučite da slušate sebe, jer su žene koje žive sa tiranima žene koje su u potpunosti izbrisale razumevanje o tome šta su granice, i to ih je pretvorilo u žrtve. One se stalno osećaju jadno, usamljeno i napušteno. One misle da su rođene za patnju.

AKO U VAŠ ŽIVOT UĐE MUŠKARAC ALKOHOLIČAR I ZAVISNIK - takav muškarac ženu može da nauči jednoj lekciji - da ceni sebe. Ona treba da zna da je sebi dovoljna, da može sama, da je sposobna na sve...

AKO U VAŠ ŽIVOT UĐE MAMIN SIN - slabašne volje, bezkičmenjak, očigledno pripadate tipu devojke koja ne zna da muškarcu da moć i snagu. Sve odlučujete sami, znate sve najbolje, silno želite da muškarca prilagodite sebi...

AKO VAM U ŽIVOT UĐE LAŽOV - on vas hrani obećanjima, a nikad ih ne ispunjava. Takva osoba je ušla u vaš život da vam kaže:"Počni da ceniš sebe!"

Zato dobro pogledajte kakvog muškarca imate pored sebe i šta vas on uči.

Da li treba da promenite sebe? Da li treba da nađete nekog ko će vas nečemu drugom naučiti?

Nemojte samo da sedite skrštenih ruku i čekate svog princa na belom konju. Ni princ neće doći do devojke koja je puna kompleksa ili koja ne zna da se zauzme za sebe. Direktno ogledalo: to je osobina koja vas nervira kod drugog a nalazi se i u vama samima. Samo što vi to ne vidite.

Na primer: muž je lenj, leži na kauču i neradi ništa. Vi ga gledate i ključate. To znači da biste i vi najradije sedeli na krevetu pored njega i ništa ne biste radili, ali ste učeni da budete vredni i znate da to ne valja. Zbog toga živite u strašnom stresu i beskrajnoj trci: posao, kuća, deca, škola, čišćenje i td...

Šta treba da uradite: dozvolite sebi ponekad da budete lenji. Lezite, odmorite, idite na masažu...

Obrnuto ogledalo: živite sa slabićem iako ste jaka ličnost. Jedino rešenje je da naučite kako ponekad da budete slabi. Ako je čovek neodgovoran, što zači da vi kontrolišete sve oko vas. Morate da se opustite, da verujete da neko može nešto dobro da uradi....

Razumete li princip? Voljena osoba nije neko ko vama odgovara 100 %. Voljena osoba je neko ko je spreman da sa vama prolazi kroz dobro, ali i kroz loše. Potrebno je da imate volju da zbog nekog prođete kroz poteškoće i da se promenite, ali i prilagodite ako je to potrebno...