Da li psi i mačke mogu da nas zaraze korona virusom: Ako imate kućnog ljubimca, ove mere opreza morate preduzeti!

Važne informacije za vlasnike kućnih ljubimaca.

Pojava virusa korona izazvala je veliku strepnju i paniku kod ljudi širom sveta. Ono što možemo je da se pridržavamo preporučenih preventivnih mera i da smanjimo mogućnost zaraze.

Postavlja se pitanje da li kućni ljubimaci mogu da prenesu korona virus na ljude i koje mere treba preduzeti?

Korona virus predstavlja grupu virusa koji mogu izazvati više različitih bolesti kod svih sisara, ptica i gmizavaca, ali to nije slučaj sa psima i mačkama. Kućni ljubimci ne mogu da prenesu ovaj virus na ljude.

Neki naučnici tvrde da valsnici pasa imaju jači imunitet od ljudi koji nemaju kućnog ljubimca.

Psi i mačke mogu da dobiju korona virus, ali da to nije isti tip koji se povezuje sa trenutnom epidemijom. Psi i mačke, obolevaju i čak umiru od korone, ali to nije ista vrsta. On čak može da bude drugačiji kod pasa u odnosu na mačke.

Takođe, i veterinar iz Hongkonga Džejn Grej objašnjava da je u ovom stresnom periodu veoma dobro imati ljubimca u kući.

"Psi i mačke pomažu da se smanji visok krvni pritisak kod ljudi i ublažavaju osećaj stresa, a čim se javi stres, i imuni sistem slabi", obrazložio je Grej.

Uvek treba imati u vidu da evolucija nije konačna i da je uvek moguće „ probijanje barijere vrste i da virus KOVID-19 pređe sa čoveka, ili neke druge životinje, na psa ili mačku.

Iz ovog razloga bi trebalo pojačati higijenu nakon svake šetnje, a mačkama koje povremeno bez kontrole izlaze napolje zabraniti izlazak.

Zbog toga vlasnici kućnih ljubimaca treba da budu stalno informisani o novim naučnim saznanjima.