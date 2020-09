FOLAT: Zašto je pre i u toku trudnoće toliko bitan?

Saznajte koja dnevna količina folata vam je potrebna ako planirate trudnoću, ili ste već u drugom stanju.

Možda već do sada čuli ili ne, da je folat osnovni nutrijent za trudnice, kao i krucijalan vitamin za žene koji pokušavaju da zatrudne i koje već očekuju bebu. Potreba za folatima je izuzetno naglašena kada je žena u drugom stanju, zbog povećanih potreba rastućeg fetusa.

Šta je, u stvari, folat? Folat (poreklo naziva je od latinske reči “folium”, što znači list) je vitamin B rastvorljiv u vodi, inače poznat kao vitamin B9, tj. aktivan oblik folne kiseline. Folat se u svom prirodnom obliku može naći u zelenim, lisnatim biljkama.

Šta folat radi? Folat je koenzim (pomoćni molekul koji se vezuje sa proteinom), koji omogućava replikaciju DNK. Drugim rečima, bez folata deoba ćelija nije moguća.

Potražnja tela za ovim vitaminom se jako povećava kada se deljenje ćelija dogodi velikom brzinom, naročito u ranim fazama trudnoće. Nedostatak folata znači da se crvene krvne ćelije i dalje umnožavaju bez podele, što otežava telu da pravilno koristi kiseonik.

Zašto je Folat toliko važan u trudnoći? Obzirom na ključnu ulogu folata u ćelijskoj podeli, neadekvatne količine vitamina pre trudnoće, a naročito u prvom tromesečju, mogu dovesti do poremećaja u razvoju ploda. Jedna od mogućih abnormalnosti fetusa poznata je pod imenom defekt neuralne cevi. Ovaj razvojni urođeni poremećaj utiče na mozak, kičmenu moždinu i tanku membranu koja pokriva ove organe. Dve vrste najčešćih defekata neuralne cevi su spina bifida (rascep kičmenog stuba i nepotpuno zatvaranje kičmene moždine) i anencefalija (nepotpun razvoj mozga i kičmene moždine).

Kada je najvažnije da povećamo količinu folata? Moramo imati adekvatan nivo folata tokom života. Ženama je potrebno više folata od ostale populacije, naročito trudnicama.

Od presudnog je značaja da žene koje planiraju trudnoću konzumiraju dovoljno folata ili uzimaju suplemente folata, jer će telo to iskoristiti upravo nakon začeća. Potreba za folatom se nastavlja tokom trudnoće i dojenja, ali je optimalan unos folata najbitniji u prvom tromesečju, kada mozak deteta raste.

Koja hrana je bogata folatima? Hrana bogata folatima uključuje: sočivo, spanać, suncokret, morsku travu, brokoli, avokado, kupus, banane, kukuruz, jaja, jagode, karfiol, leblebije, pomorandže, sok od pomorandže, hleb od celog zrna, sok od paradajza, kikiriki, crveno meso, piletinu i ribu.

Preporučena dnevna količina folata za trudnice, odrasle osobe i decu stariju od 12 godina je 400 mikrograma dnevno.

Kako dobiti dovoljno folata? Folat se može uzimati prirodno- iz hrane bogate folatima, ili putem suplemenata folata. Preporuka za trudnice i žen ekoje planirju trudnoću je Folicplus® – aktivni folat najnovije generacije, koji se preporučuje u periodu pre začeća, kao i tokom trudnoće i nakon porođaja.

Aktivni folat iz preparata FolicPlus® dokazano smanjuje nivo homocisteina, aminokiseline koja je povezana sa kardiovaskularnim bolestima, i što je još važnije sa komplikacijama u trudnoći.

FolicPlus® sadrži aktivni folat najnovije generacije koji ima 7 puta veću bioraspoloživost (1) u odnosu na običnu folnu kiselinu, i svaka žena, bez obzira na genetiku, može da ga iskoristiti istog trenutka.

Autor: Pink.rs