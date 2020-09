Ne ignorišite ove simptome ni za živu glavu, od brzine kojom reagujete zavisi vam život: Ovo su prvi znaci raka jajnika!

Ovo je jedan od najpodmuklijih oblika karcinoma, a v reme igra ključnu ulogu u izlečenju.

Karcinom jajnika je jedan od čestih maligniteta koji se javlja kod žena. Iako su metode lečenja značajno napredovale, još uvek je veoma visok procenat smrtnih ishoda, posebno kod žena kod kojih je karcinom otkriven u uznapredovalom stadijumu. Kod karcinoma jajnika koji se otkrije u ranoj fazi, ishod tretmana je značajno bolji, sa većim procentom preživanja.

Simptomi karcinoma jajnika uključuju:

Nadutost i/ili osećaj pritiska u stomakuBol u stomaku ili karliciBrza pojava sitosti u toku obrokaUčestalo mokrenje Svi ovi simptomi mogu da postoje i kod nekih drugih inače bezazlenih problema. Zato, ukoliko postoje ovakvi simptomi, neophodno je sprovesti dalja istraživanja, kako bi se utvrdio pravi uzrok.

Stadijumi razvoja karcinoma jajnika:

I stadijum: karcinom zahvata jedan ili oba jajnika, ali nije došlo do širenja van tkiva jajnikaII stadijum: karcinom se proširio na matericu ili okolne organe sa kojima su jajnici u bliskom kontaktu.II stadijum: karcinom se proširio i u limfne žlezdeIV stadijum: u ovom stadijumu postoje i udaljene metastaze u organima van male karlice (najčešće pluća ili jetra). Uspešnost lečenja karcinoma jajnika zavisi od vrste karcinoma, stadijuma razvoja i opšteg stanja pacijentkinje. Rano otkrivanje karcinoma, dok je on lokalizovan samo u tkivu jajnika daje najbolje prognostičke šanse za uspešno lečenje. Ipak, i pored svih do sada poznatih metoda lečenja, procenat smrtnosti je značajno visok.

Upravo iz toga razloga vreme javljanja lekaru specijalisti ginekologije je od vitalnog značaja, jer što se pre otkrije, veće su šanse za potpuno izlečenje ove opake bolesti.