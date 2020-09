DOBRO OBRATITE PAŽNJU - Ako devojka OVO radi, znači da joj se sviđate

Ovo su najčešće taktike koje žene koriste kada muvaju muškarce.

Obično se smatra da su muškarci ti koji su muvatori i koji prvi prilaze ženama, ali to nije uvek slučaj. Današnje žene i devojke su vrlo otvorene i direktne i mnoge će odmah krenuti u akciju kada primete muškarca koji im se sviđa.

Međutim problem nastaje kada muškarci ne uspeju da pročitaju signale koje im devojke šalju.

Zato vam predstavljamo najčešće signale i taktike koje žene koriste kada žele da vam privuku pažnju i kada žele da vam osvoje srce:

1. Način na koji pričaju

Devojke obično promene način na koji govore kada su u blizini mušakrac koji im se sviđa, pa tako pokušavaju da budu slađe i umiljate ne bi li im se svidele i zapale za oko. Ako primetite da se devojka mazi dok priča i da deluje previše umiljato, onda je to siguran znak da pokušava da vam se svidi.

2. Smeškanje

One će se trutiti da se stalno smeju i da vam stave do znanja da su oduševljene vašom pojavom i vašom pričom. Smeškaće se čak i kada to nije potrebno, a to je odličan znak da one žele da vas privuku i da vas osvoje.

3. Česti dodiri

Sigurno vam se hiljadu puta desilo da vas neko kroz smeh dodirne ili zagrli. Ako devojka to radi skoro stalno, onda to znači da ona želi da vam se približi i da vas dodirne, ali i da vam pokaže da je željna vašeg dodira.

4. Direktan pogled u oči

Devojke koje su zaljubljene imaju tendenciju da muškarca gledaju direktno u oči duži vremenski period. Zbog toga, ako to primetite, odmah krenite u akciju, jer je to jasan znak da se vi njoj sviđate.

5. Konstantno traže način da pričaju sa vama

Ako primetite da ona stalno želi da priča sa vama, čak i kada nema razloga za to, onda to znači da ste joj zanimljivi i da je ona bacila oko na vas.