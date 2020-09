ŠOK NA AERODROMU - Žena prošetala po KRILU AVIONA, razlog je neverovatan (VIDEO)

Majka se sa dvoje dece vraćala sa odmora u Turskoj, tačnije iz Antalije, a nakon što je avion na letu PS6212 sleteo u Kijev bilo joj je previše vruće, pa je otvorila vrata za slučaj opasnosti na sredini aviona i izašla da prošeta po krilu, piše The Sun.

"Avion je sleteo i putnici su odmah počeli sa iskrcavanjem. Ona je došla do sredine aviona i umesto da nastavi i izađe na redovan izlaz, zaustavila se i ilegalno otvorila vrata za slučaj opasnosti. U tom trenutku njena deca su već napustila avion i stajala su pored mene. Bila su iznenađena i rekla 'Eno je mama' ",navodi očevidac koji se našao na istom letu.

Aerodromski radnici su u trenutku šoka snimili ovaj trenutak na gejtu 11 terminala D, a na snimku se vidi kako izlazi, a nakon što je prošetala po krilu ubrzo se vratila u kabinu.

Hitna pomoć, policija i obezbeđenje aerodroma odmah su pozvali policiju koja je potom ustanovila da žena nije bila pod dejstvom opijata.

Woman went on a walk on the wing as she rushed to disembark plane pic.twitter.com/SRDIK4SktZ