Bajina Bašta: Srpski gradić kojem je Bog dao samo najlepše! (FOTO)

🇷🇸 Manastir Rača 🇷🇸 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Pored rečice Rače, a u neposrednoj blizini Bajine Bašte, nalazi se srednjevekovni manastir Rača. Od manastira do Bajine Bašte i ušća rečice Rače u Drinu ima oko 6 km. Pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. 🇷🇸 Ovaj manastir je najverovatnije zadužbina kralja Dragutina Nemanjića (monaško ime Teokstit). Dragutin je na presto došao 1276. god. da bi zbog zdravstvenih problema bio prinuđen da presto ustupi 1282. god svom mlađem bratu Milutinu. Nakon toga je na upravu dobio severni deo tadašnje srpske države, a kao zet ugarskog kralja za miraz je dobio 1284. god. i mačvansko-bosansku banovinu. Beograd je po prvi put bio pod upravom jednog srpskog vladara. Rača je dobila naziv po imenici rak, koja je predslovenska i koju danas imaju svi slovenski jezici. 🇷🇸 Tokom Drugog svetskog rata u mastiru Rača je u periodu april 1941. – 8.jul 1943. god. čuvana najdragocenija knjiga srpske književnosti – Miroslavljevo jevanđelje, najznačajniji ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpskoslovenske pismenosti. Smatra se da je pisaru trebalo sedam godina da je završi. Nemci su 1941.god. opljačkali manastir, a 16.oktobra 1943.god. bugarska kaznena ekspedicija je ponovno opljačkala manastir i spaljeni su konaci. 🇷🇸 U manastiru se od 1995. godine, u prvoj nedelji oktobra, održavaju duhovne svečanosti „Dani Rače ukraj Drine". 🇷🇸 Patrijarh srpski gospodin Pavle bio je u dva navrata monah u Manastiru Rača, od 1948. do 1950. i od 1951. do 1955. godine. Zahvaljujući njemu, deo svetih moštiju kralja Dragutina, osnivača i ktitora manastira, mogu se videti u manastiru. 🇷🇸 📸 @zazleni 👏👏👏