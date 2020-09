Vaš pas jede travu? Nema razloga za brigu

Možda niste znali, ali trava je zapravo veoma ukusna, te je to najčešći razlog zašto psi ponekad, tokom šetnje, vole da gricnu malo zeleniša.

Liči li vam vaš pas ponekad na kravu Belku, kada iz čista mira sedne i počne da gricka travu? Da li vas to možda plaši? Ili vas samo čudi? Mnogo je pasa koji imaju ovu čudnu naviku.

Kako pokazuje statistika, čak 67 odsto vlasnika pasa kaže da njihovi ljubimci svake nedelje čalabrcnu malo trave dok su u šetnji. Dobra vest je to što je ova njihova navika prirodna i, prema rečima veterinara – bezbedna, te nema razloga za zabrinutost.

Ipak, mnogi od nas pitaju se zašto psi jedu travu, kada znamo da najviše vole da navale na granule ili na parče mesa, piše Pet Magazine.

Bolest i povraćanje

Uvreženo je mišljenje da psi jedu travu kada su bolesni ili kada im je muka, međutim, nekoliko američkih naučnih istraživanja pobija ovu tvrdnju.

Naime, u jednoj od poslednjih studija prestižnog kalifornijskog univerziteta Dejvis, svega osam odsto vlasnika potvrdilo je da je kod svog psa uočilo znakove bolesti pre nego što su uvideli da jede travu tokom šetnje. Oko 22 odsto vlasnika reklo je da su psi nakon jedenja trave povraćali.

U drugoj studiji, ustanovljeno je da su psi koji su imali probleme sa stomakom ređe jeli travu od onih potpuno zdravih. Ipak, naučnici kažu da ima pasa koji u želji da sebi brzo pomognu potrče do visoke trave i navale na grickanje, što može izazvati povraćanje, a samim tim ublažiti nelagodu u njihovom stomačiću.

Normalno ponašanje

Najčešće, razlog je zapravo veoma jednostavan – potpuno je normalno da psi jedu travu. Nekada je grickaju da bi ubili vreme, a nekada da potpomognu varenje kada se najedu. Takođe, trava ima odličan ukus, pa jednostavno vole da je gricnu.

Vukovi takođe jedu travu. U čak 74 odsto fecesa vukova pronađena je trava, što pokazuje da je oni rado i obilato jedu, kad god su u mogućnosti (tokom proleća i leta). Možemo zaključiti da su vukovi kao preci pasa našim mezimcima "u amanet" ostavili ovu naviku.

"Trava je izvrstan izvor vlakana za pse", kaže Mark Der, autor poznate knjige "Kako je pas postao pas" (How the Dog Became the Dog) .

"Genetski, psihološki, u skladu sa navikama u ishrani i socijalnom prilagodljivošću, ali i anatomski, jer su njihovi zubi sposobni da žvaću različite vrste hrane, kanidi (vukovi i psi) prilagodili su se različitim staništima, pa stoga i različitim vrstama hrane jedu i travu, i biljke, i meso."

Ako primetite da vaš pas često jede travu, to je dobar znak da bi u njegovu ishranu trebalo da uvrstite više vlakana, a pšenična trava je tu najbolji izbor. Ukusna je i zdrava.

Možda je vreme za promenu ishrane

Psi koji se hrane jednolično ili neadekvatno, koji provode više vremena u zatvorenom prostoru, češće će tokom šetnje u prirodi tražiti sastojke koji im nedostaju. Reč je o vitaminima, mineralima i vlaknima kojima su mnoge biljke bogate.

Osim toga, trava može stimulisati proces varenja i omogućiti efikasnije izbacivanje različitih štetnih stomačnih bakterija i parazita. Ako vaš pas spada u ovu kategoriju, posavetujte se s veterinarom o promeni ishrane, kako bi pas dobijao sve neophodne nutrijente iz hrane.

Dosada

Ukoliko je pas tokom dana dugo bez društva, sam u kući, a tokom kratkih šetnji nema mogućnosti za igru sa vlasnikom i drugim psima, njegov život je monoton i psu je dosadno. Jedan od načina da vam to pokaže ili da nadomesti preko potrebnu aktivnost i zanimaciju biće i grickanje trave kada je u šetnji. U kućnim uslovima, verovatno će grickati lišće biljaka koje se nalaze u okruženju. Ne dozvolite da vašem psu bude dosadno, priuštite mu svakog dana dovoljno šetnje, istrčavanja, igre i vremena provedenog u maženju.

Savet +

Neke vrste trava su veoma oštre, a s obzirom na to da je jednjak pasa veoma osetljiv, oni mogu početi da kašlju jer su povredili jednjak ili ga iziritirali. Zato obratite pažnju na ponašanje vašeg psa dok jede travu i dozvolite mu da jede samo onu mekanu. Ipak, najbolje je da mu kod kuće ponudite pšeničnu, kako bi manje jeo napolju, jer ga ne možete u svakom trenutku imati na oku.