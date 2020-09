Pet suptilnih načina pomoću kojih pas traži vašu pomoć

Postoje ponašanja i signali na koje bi trebalo da obratite pažnju kako biste saznali šta vaš pas traži od vas

Oni koji imaju pse, znaju da oni skoro uvek mogu da jedu, a to je pogotovo tako ako i vi jedete. Tada ćete često krajičkom oka videti vašeg ljubimca kako vas gleda svojim "psećim pogledom" kojim moli da i njemu date nešto. Ipak, postoji razlika između takvog moljenja hrane i stvarne gladi.

Studija koju je proveo Animal Cognition analizirala je devet gesta koje psi rade kako bi zaključili šta tačno oni znače. Zaključili su da ako pas baci igračku ispred vas to zapravo znači da žele da jedu, a ne igraju se, što bi mnogi odmah pomislili. Tako da kad naredni put pas dođe pred vas sa igračkom u ustima i baci je u vašem smeru, dajte mu nešto da jede.

Kopanje je jedno od uobičajenih psećih ponašanja, a stručnjaci kažu da je to prirodan oblik vežbe i način da se potroši dodatna energija. I iza kopanja postoje skriveni znakovi, a to ponekad može da znači i da se vaš pas boji. Ako uhvatite psa da kopa za vreme grmljavine ili slične vremenske nepogode to može značiti da je uplašen.

Ponekad kopaju i ako se boje opasnih pasa u kompiluku. Neki psi poput terijera su prirodni kopači i ne mora značiti da se boje ako kopaju, dok kod drugih može označavati strah.

Pas koji žvače cipelu je svima poznat prizor, ali to može da bude znak straha, dosade i stresa. Ako vam je pas mlađi od šest meseci, to može značiti da mu izbijaju zubi i da ga boli i na taj način pokušava da ublaži neprijatnost. U ostalim situacijama žvakanje cipele može značiti da vašem ljubimcu nedostaje hranjivih stvari.

Psi ližu svoje ljude iz dosta razloga, a u nekim situacijama lizanje može biti indikator kompulzivnog ponašanja. Takođe, možda ćete primetiti i da vaš pas često liže svoju nogu. To može biti znak da ga svrbe šape zbog alergije. Ukoliko se pas neprestano liže, posetite veterinara.

S druge strane, postoje očigledni znakovi da vam je pas dehidrirao, a to su suve oči i intenzivno dahtanje, ali postoje i još neki signali na koje bi trebalo da obratite pažnju. Ako vam je pas letargičan, ne želi da jede, ima suv nos i desni, to takođe mogu biti znakovi dehidracije.