Sedi, udobno se smesti: Autobusom od Nju Delhija do Londona za 70 dana

Ekspedicijska kompanija Advenčurs overland (Adventures Overland) nada se da će njihova ideja o organizovanju putovanja autobusa iz indijske metropole Nju Delhija do Londona zaživeti kod svih ljubitelja putovanja.

Luksuzni autobus će biti u stanju da preveze 20 putnika. Za 70 dana autobus će preći 18 zemalja, a putnici će moći da vide predivne prizore u Mjanmaru, da hodaju Kineskim zidom i lutaju istorijskim gradovima, uključujući Moskvu i Prag.Advenčurs overland osnovali su preduzetnici i entuzijastični putnici Tushar Agarval i Sanjay Madan. Inspiraciju su dobili kada su sami putovali od Londona do Delhija 2010. godine.

"To je bilo apsolutno fantastično putovanje", kazali su.

Otkako su osnovali kompaniju, Agarwal i Madan organizovali su tri ekspedicije od Indije do Londona, u kojima su putnici putovali vlastitim automobilima i u kolonama. Ovaj dvojac je takođe organizovao vožnju automobilom od Islanda do zaleđenih jezera u Rusiji. Doživeli su neverovatna iskustva, ali Agarval i Madan želeli su učiniti nešto malo drugačije sa svojim poslednjim izletom.

"Mnogo je ljudi, putnika, koji žele doživeti ta kopnena putovanja, ali ne žele da voze. Došli smo na ideju da u ponudu stavimo autobus u kojem se ljudi mogu udobno smestiti i putovati na velike daljine. I tako je rođena ideja autobus za London", kaže Agarval.

Prvo putovanje trebalo bi da se održi sredinom 2021. godine, a očekuju se ograničenja zbog korone.

"Najbolje vreme za ovo putovanje je između aprila i juna, jer je tada povoljno vreme za početak putovanja od Indije do Mjanmara i prelazak visokih planina Kine i Kirgistana". objašnjava Agarval.

Ovo putovanje nije jeftino, cena će biti negde oko 20.000 dolara, ali se možete odlučiti samo za deo putovanja koji je podeljen na četiri etape. Osim toga, možete odabrati da li želite da započnete put u Velikoj Britaniji ili Indiji. Kada autobus stigne do Londona putnici se vraćaju avionom.

Agarval je kazao i kako je ovo putovanje koje će promeniti vaš život.

"To je vrsta iskustva koje možete imati samo kad putujete ovakvim kopnenim putovanjima", kaže on i dodaje kako su putovanja prilagođena putnicima od pet do 75 godina.

Kazao je i kako je ovo putovanje sigurno, te da je do sada preko 40.000 ljudi pokazalo interes za njega.