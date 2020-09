Poboljšava varenje, jača kosti i imunitet - Mango je pravi koktel vitamina

Mango pospešuje obnavljanje kože i pomaže kod konstipacije.

Mango nije samo poznat po svom slatkastom ukusu već i kao voće koje je prepuno vitamina i veoma korisno za zdravlje.

Mango je voće kremaste teksture poreklom iz južne Azije koje uspeva u toploj, tropskoj i suptropskoj klimi (Indija, Tajland, Kina, Florida). Iako postoje stotine poznatih sorti, jedna od najčešćih je Kent koja se uzgaja na Floridi – veliko ovalno voće koje, kada sazri, ima crveno-zeleno-žutu koru.

“Ovo tropsko voće izuzetno je bogato vitaminima C i A, koji imaju antioksidativna svojstva i od suštinske su važnosti za imunološku funkciju”, kaže nutricionista Megan Bird.

Mango se takođe može pohvaliti impresivnom količinom magnezijuma koji poboljšava raspoloženje i vitaminom B koji daje energiju, uključujući 89 mikrograma B9 ili folata, po mangu. To je oko 22 procenta dnevnog preporučenog unosa folata.

Istraživanja ukazuju da je mango ozbiljan izvor polifenola – mikronutrijenata koji su prepuni antioksidanata koji se bore protiv bolesti.

Pomaže bolje varenje

Mango sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna koja su ključna za zdravo varenje.

Jedna studija otkrila je da konzumiranje manga može da poboljša simptome hroničnog zatvora kod inače zdravih ljudi. U suštini, ako vam se dešava da su vam creva često “lenja” ubacivanje manga u vašu svakodnevnu ishranu definitivno će to promeniti.

Prevencija raka

“Mango je prepun antioksidansa koji štite telo od slobodnih radikala. Slobodni radikali su nestabilni molekuli, “zagađivači”, koji cirkulišu vašim telom, pričvršćuju se za ćelije i tako uzrokuju štetu. To na kraju može dovesti do prevremenog starenja, pa čak i raka, jer se šteta širi na druge zdrave ćelije. Međutim, antioksidanti poput vitamina C i E u mangu vezuju se za slobodne radikale, neutrališu ih i pre svega sprečavaju štetu”, objašnjava Bird.

Podržava apsorpciju gvožđa

“Zahvaljujući tome što je bogat vitaminom C, mango je zaista prava hrana za one kojima nedostaje gvožđe. To je zato što vitamin C pomaže telu da apsorbuje gvožđe koje se nalazi u hrani poput graška, pasulja i žitarica. Apsorpcija gvožđa je važna za stvaranje crvenih krvnih zrnaca i njihovu sposobnost nošenja kiseonika”, navodi Bird.

Za zdravu kožu i kosu

“Ako želite da pojačate svoju negu, posegnite za ovim tropskim voćem. Sadržaj vitamina C u mangu pomaže u stvaranju kolagena za zdravu kosu, kožu i nokte”, zaključila je Megan Bird.

U mangu se nalazi i beta-karoten koji štiti kožu od oštećenja na suncu.

Napomena: Mango je tehnički koštičavo voće (poput breskve) i potiče iz iste porodice u koju spadaju indijski orah, pistaći i otrovni bršljen. Dakle, ako ste alergični na orašaste plodove, možda morate i da se klonite manga.

Isto važi i ako ste alergični na lateks, avokado, breskve ili smokve, jer svi oni sadrže proteine slične onima u mangu.