Ženka kita ubice, koja je plivala sa mrtvim mladunčetom 17 dana, viđena sa drugom bebom

Talekva, poznata i kao J35 među istraživačima, 2018. godine ispunila je novinske članke širom sveta kada je plivala više od 1.600 kilometara, držeći pored sebe mrtvo mladunče.

Međutim, kako je objavio Centar za istraživanje kitova u Vašingtonu, Talekva je primećena sa novim mladunčetom, J57.

- Njeno novo mladunče je zdravo i pliva pored majke tokom drugog dana života - napisao je između ostalog portparol centra.

We are pleased to report a NEW calf in J pod! J35's new calf appeared healthy and precocious, swimming vigorously alongside its mother in its second day of free-swimming life.https://t.co/6bSnvzRAju pic.twitter.com/ctxRQqPnn8