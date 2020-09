MLADUNČE BELOG LAVA PREŽIVELO TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU - Brigu u Lei preuzeo je zoološki vrt, a evo u kakvom je stanju (FOTO)

Mladunče je ženka i u dobrom je opštem stanju, saopšteno je danas iz zoološkog vrta u Landauu, koji preuzeo brigu o maloj lavici, preneo je AP.

Mladunče je preživelo tešku saobraćajnu nesreću bez povreda jer je bilo u transportnom kavezu u prikolici automobila.

Nesreća se dogodila nadomak Hajdelberga, a vozač i njegova dva saputnika, slovački državljani, smešteni su u bolnicu s teškim povredama.

Nemačka agencija DPA navodi da je mala lavica izašla nepovređena iz olupine, a nešto kasnije su je službenici zoo parka odveli na sigurno.

