Brza hrana i ubrzano starenj?! Evo da li nezdrava ishrana ubrzava OVAJ PROCES

Osobe koje konzumiraju puno industrijski prerađene brze hrane verovatnije će imati promene na hromozomima povezane sa starenjem od onih koji se hrane zdravije, rezultati su nove španske studije.

Tri ili četiri porcije takozvane "visokoprerađene hrane" dnevno udvostručuju izglede da će njihove telomere biti kraće u odnosu na one kod osoba koje je konzumiraju ređe, objavili su španski naučnici. Telomere su svojevrsne zaštitne kapice na krajevima hromozoma, koje se sa svakom ćelijskom deobom skraćuju i zato se smatraju pokazateljem starenja. Pravilo glasi: što su telomere kraće, to je biće starije. Skraćenje dužine telomera znak je biološke starosti. Kratke telomere markeri su biološkog starenja na ćelijskom nivou, a ova studija ukazuje na to da je loša ishrana značajan faktor kada je posredi brže starenje ćelija. Svaka ljudska ćelija ima 23 para hromozoma koji sadrže naš genetski kod. Telomere ne nose genetičke informacije, ali su ključne u procesu očuvanja stabilnosti hromozoma i naše DNK, od čijeg funkcionisanja zavisne sve ćelije u telu. Što smo stariji, to se naše telomere prirodno više skraćuju jer se kod svake podele ćelije deo njih izgubi. Naučni tim koji su vodile profesorke Mariom Bes-Rastroljo i Amelija Marti sa Univerziteta u Navari želeo je da istraži vezu između redovne konzumacije visokoprerađene brze hrane i skraćivanja telomera. U pitnaju je hrana s industrijski proizvedenim sastojcima sastavljenim od mešavine ulja, masti, šećera, skroba i proteina, koji sadrže malo ili nimalo prirodnih namirnica. Često uključuju veštačke zaslađivače, boje, konzervanse i druge aditive koji produžuju rok trajanja hrane. Mežutim, navedena svojstva ne znače da je takva hrana nutritivno siromašna u poreženju s manje prerađenim varijantama. Ranija istraživanja pokazala su snažnu korelaciju između visokoprerađene hrane i visokog pritiska, gojaznosti, depresije, dijabetesa tipa 2 i nekih vrsta raka. Za potrebe studije španski naučnici proučili su zdravstvene podatke oko 900 osoba starijih od 55 godina, među kojima su trećinu činile žene prosečnog životnog doba mlađeg od 68 godina. Prema prehrambenim navikama učesnici studije podeljeni su u četiri grupe: prva grupa je konzumirala manje od dve visokoprerađene namirnice dnevno, a četvrta više od tri. Pokazalo se da je u četvrtoj grupi bilo znatno više slučajeva kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, a njeni učesnici konzumirali su više masti i soli, a manje povrća i voća. U poređenju sa grupom koja je konzumirala najmanje visokoprerađenih namirnica, u ostale tri uočena je povećana verovatnoća za skraćenje telomera od 29, 40 i 82 odsto. Španski naučnici su uspeli da dokažu da ljudi koji često konzumiraju industrijski prerađenu hranu biološki značajno brže stare. Međutim, istovremeno su naglasili da to nije direktna uzročno-posledična veza i smatraju da je potrebno sprovesti dodatna istraživanja kako bi se nedvosmisleno povezao proces skraćenja telomera s načinom ishrane. Rezultati studije objavljeni su u stručnom časopisu "American journal of clinical nutrition".