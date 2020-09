Ako volite da popijete koju: Da li znate da alkohol, između ostalog, izaziva i nadutost?

Konzumiranje alkohola daje problem „pivskog stomaka“, kao i ostalih štetnih efekata po vaše telo.

Za neke od vas, obično muškarce, vrhunac bilo koje vrste provoda jeste ispijajanje alkoholnih pića sa društvom. Neko to zove zagrevanjem, opuštanjem, begom od stvarnosti, zabavom, a posle “pijane” noći, samo posledice…glavobolja, mamurluk, nadutost. Da li ste primetili otečenost lica i tela nakon duge noći konzumiranja alkohola? Nadutost je jedan od najčešćih efekata konzumiranja alkohola.

Većina ljudi je upoznata sa pojmom "pivski stomak"- pojam vezan za tvrdokorne masne naslage koje u obliku šlaufa formiraju oko vašeg stomaka.

Sve vrste alkohola - pivo, vino, viski, imaju u sebi dosta kalorija, ako piće sadrži i veću količinu šećera, broj kalorija se još više povećava.

Šta uzrokuje nadutost pri konzumaciji alkohola?

Velika kalorijska vrednost alkoholnih pića znači da česta konzumacija može dovesti do relativno lakog povećanja težine. U zavisnosti od toga šta pijete, samo jedno piće može sadržati od pedeset do nekoliko stotina kalorija. Osim povećanja težine, alkohol može dovesti i do iritacije gastrointestinalnog trakta, što takođe izaziva nadutost.

Alkohol je supstanca koja ima tendenciju da izaziva razne upale u telu, kao i oticanje. Ako volite koktele, posledice konzumiranja mogu biti mnogo gore zbog pića koja se često mešaju sa alkoholom, kao što su slatke i gazirane tečnosti, što može dovesti do pojačane pojave gasova, nadutosti i opšte nelagodnosti.

Posle ispijanja alkoholnih pića, možete primetiti nadimanje naročito na licu, koje često prati crvenilo. Ovo se dešava zato što alkohol dehidrira organizam. Kada je telo dehidrirano, koža i vitalni organi pokušavaju da zadrže što više vode, što dovodi do natečenosti lica i ostalih područja u telu.

Koliko alkohola je dozovoljeno?

Ako ste primetili da ste dobili na težini, ili da ste skloni oticanju kada pijete alkohol, možete razmisliti o smanjenju potrošnje alkohola.

Prema predviđenim smernicama zdrave ishrane Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u SAD (1), od 2015-2020., preporučena količina alkohola za muškarce je do dva pića dnevno, a za žene je do jednog pića dnevno.

Telo može da metaboliše određenu količinu alkohola svakih sat vremena. Koliko alkohola možete metabolisati zavisi od vašeg uzrasta, težine, pola i drugih faktora. Ako ste skloni konzumaciji alkohola, zdrava ishrana i vežbanje može pomoći u eliminaciji “pivskog stomaka”.

Nastaviće se…

[1] https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/moderate-drinking.htm

Autor: Pink.rs