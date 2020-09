Naučnici čine sve da ga spasu, ali strahuju od najgoreg - Kit zalutao u reku punu krokodila (VIDEO)

Kit je, prateći dve jedinke, ušao u korito reke i plivao 30 kilometara, nakon čega se zaglavio.

Druge dve jedinke pronašle su put iz korita natrag u more, ali ne i grbavi kit, koji se sada bori za život.

Jedinka je dugačka oko 16 metara, i iako joj krokodili još nisu prišli, očekuje se da to uskoro učine, što će ovu grdosiju veoma uznemiriti. Ipak, mnogo je veći strah da će grbavi kit uginuti zbog plitke vode, nego od ugriza.

- Ovakav slučaj se nikad nije dogodio u istoriji i veoma je neobičan - kaže morski biolog Kerol Palmer.

Za sada nije poznato da li je još neki kit zalutao, jer su pojedini delovi reke veoma mutni i ukoliko je u pitanju manja jedinka, teško je uočiti je.

Veruje se da su kitovi "pogrešno skrenuli" i završili u rečnom koritu, ali još ni naučnicima nije jasno kako su toliko mogli da omaše.

Humpback whale sightings in Kakadu river stun Northern Territory experts



Three whales were sighted in the river, two have since gone back out, the other continues to swim up-river. https://t.co/Y7bJMlYJm3