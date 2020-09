Nešto ne funkcioniše: Evo kada je vreme za PAUZU U VEZI

Kad se emotivni partneri nađu na prekretnici i ništa nije kako bi trebalo da bude, pauza može da bude razumno rešenje. Ljubavni tajm-aut nužno ne znači raskid, nego još jedan zreliji pogled na stvarnost.

Dugotrajna veza istovremeno podrazumeva i ljubav i frustraciju. Nekim parovima nije potrebno mnogo vremena da prepoznaju šta zaista žele, drugima treba više, pojedini to često čine, rastaju se i mire... Jednostavno, u situaciji kad se od drveta ne vidi šuma i dok je zajednički život zagušen intenzivnim emocijama, to je pokušaj dobijanja nove, zdravije perspektive, ali i neophodnog emocionalnog prostora. Iako kreirana bez stresa na dnevnom nivou, nova perspektiva nije garancija da vezi nije kraj, ali jeste da su buduće odluke racionalnije.

Predah (ne)znači raskid

Život je sastavljen od složenih odluka, a jedna od njih jeste i da se napravi korak unazad kad ste već u situaciji da ne želite raskid, ali vam je potrebna pauza da razmislite o budućnosti. Pauza ima smisla kad je veza u kritičnoj fazi i ujedno znak da postoje stvari na koje međusobno mora da se ukaže.

Iako bi to mogla biti dobra prilika da se određeno vreme provede odvojeno zbog preispitivanja, takav predlog ne mora da naiđe na odobravanje partnera i ogromne su šanse da to bude shvaćen kao raskid. S druge strane, zbog svih strahova koji prate raskide, tajm-aut na izvestan način može biti i taktika za postepeno povlačenje iz agonije koja traje. Zato je sasvim razumljivo da ovakva odluka mora da bude duboko promišljena i pre svega obostrana.

Budite iskreni prema sebi

Pre nego što pritisnete dugme za pauzu, iskreno preispitajte sebe, svoje emocije i želje. Objektivno, nije problematična želja da se u jeku loše faze uzme predah i razmisli, mada eksperti za veze tvrde da to baš nije dobro vreme za pauzu. Mnogo je efikasnije porazgovarati i pokušati probleme rešiti timski, što ne važi posle otkrivenog neverstva ili nekog drugog neoprostivog greha. Donošenje odluka posle takve traume zaista zahteva mir.

Neprijatna pitanja

Pauza je najčešće korak unazad i može da znači i slabost da se direktno izađe iz veze. Ako ste nesigurni kad je reč o partneru, morate da postavite pitanja koja nisu ugodna. U takvoj situaciji povlačenje nije rešenje, pauza takođe. Vama trebaju suštinske informacije vitalne za vezu. Tražite od partnera da kaže kako se oseća, čak i ako vam se ne dopadne to što kaže. Na kraju, kad otvoreno krenete u rešavanje problema ili zajednički donesete odluku da je privremena razdvojenost dobar potez, to je i dalje samo deo ogromnog procesa pregrupisavanja i trenutak da se započne pravi dijalog.

Ponekad dvoje zaista ne mogu da pomire svoje potrebe, što može biti bolno naročito kad su još emotivno vezani. Onda je produktivnije da se smanji pritisak i sa distance otkrije uzrok. Ako on i dalje ne može da se reši, onda vam preostaje samo da sve prekinete sigurni da ste dali sve od sebe. Inače, normalno je da mnogi parovi prolaze kroz tu fazu udaljavanja: manje imaju zajedničkog vremena, spavaju odvojeno... Dok se stvari ne srede.

O tome oboje treba da odluče i da se drže zadate reči i ne mešaju u život drugog. To je otprilike dve nedelje kako biste sredili misli i vratili se na razgovor. Neko ih možda shvati kao odmor, zaborav, dopadne mu se... Zavisi i koliko su problemi teški. Oboma može da znači ako tome iskreno pristupe. To može biti i svež, romantičan i seksualan početak ako shvatite da vam je partner važniji od tamo nekih beznačajnih nesporazuma. Možda je sve to pitanje vašeg ega, a ne pravog razloga. Predah je kao jedan izrazito skup dijamantski prsten. Možda u životu dobijete jedan, dva, najčešće nijedan!

Utvrdite pravila ponašanja

Postavite granice, jer bez jasnog dogovora predah nema funkciju: da li ćete se tokom tog vremena uopšte viđati, smete li da se upuštate u kratke veze? Sve zapišite kako ne bi bilo nesporazuma.

Postavite granice.

Ako postavite pravila, onda ih se držite. Ukoliko ste se dogovorili da je jednom od vas potrebno više kiseonika, to ne znači da je u redu da se srećete i završite u krevetu. Ako se još dogovorite da ne idete u tuđi krevet, nemojte to da činite ni u tajnosti. Nema opravdanja da to nije prevara jer niste trenutno u vezi.

Sve mora da ima kraj, pa i period razmišljanja. Neophodno vreme zasniva se na problematici, ali datum je realna stvar. Ako osećate da bi partner trebalo da kod sebe promeni nekoliko stvari (kontrola besa, neka zavisnost, izlasci), dve nedelje neće biti dovoljne da bi se nešto promenilo.

Dok održavate distancu, dobro procenite sve što vam je na umu, možete li dalje da tolerišete neke navike ili ne. Da li vas guši kontrolom pa ste jedva udahnuli slobodu? Šta je bolje kad ste razdvojeni, a šta je to što vam nedostaje?

Razmislite o tome šta vam smeta, a šta vam prija kod partnera.Provodite vreme sa prijateljima i porodicom kojima niste mogli da se posvetite. Ako hoćete da izlazite sa prijateljima, ponašajte se normalno, a ne kao da ste izašli iz zatvora, to je svakako bolje nego da ste kod kuće i mislite šta on radi i gde je.

Ne iznosite prljav veš svima s kojima ste popili kafu. Ako okolina bude sve saznala, biće im veoma teško da se u eventualnoj budućnosti ponašaju kao do tada. Valjda imate poverljivu prijateljicu kojoj možete da iznesete sve dileme, a koji će vas slušati i dati savet.

Ako ste i na sekund srećniji i osećate se bolje u novonastaloj situaciji, to je siguran znak da stvari idu ka svom kraju i da je vreme da se okrenete budućnosti. U tom slučaju ne dopustite da vas partner ubeđuje u suprotno.