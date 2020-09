Kako da nekoga zaista pustite da ode zauvek: Jer, ponekad je tako najbolje

Raskidi su bolni, ali još bolnije je ukoliko po svaku cenu pokušavate da spasite nešto čemu spasa nema...

Koliko god želeli da ljubavna veza u kojoj ste traje zauvek i bude ispunjenja ljubalju i razumevanjem, ponekad to jednostavno nije moguće. Nije suđeno, ako vam je tako lakše. Izlazak iz ljubavne veze, nikad nije jednostavan, nevezano za to na čiju inicijativu je ona prekinuta. Bilo da ste sa nekim dva meseca ili 20 godina, udarac je prisutan i treba ga podneti. Stvarni život je taj koji stvara i otkriva stvari o osobama sa kojima jednostavno više ne možete da se nosite. Ponekad se veza završava pod vašim uslovima, dok u drugim slučajevima vaš nekadašnji partner donosi finalnu odluku o tome da li ćete ostati prijatelji. U svakom slučaju – šta je to što treba da znate o puštanju osobe da ode iz vašeg života.

ODLUČITE DA LI JE VEZA VREDNA TRUDA

Najteži zadatak zapravo je donošenje odluke o tome da li je za vezu vredno boriti se ili ne. Ako budete dovoljno iskreni prema sebi, odgovor će vam doći sam od sebe. Ono što treba da shvatite je da li je osoba sa kojom ste u vezi – vredna vas. Pođite od toga da niko nije savršen. Dakle ne gledajte njegove mane, već posmatrajte vas kao par. Ako vas partner sputava na bilo koji način, ako ne podržava vaše ciljeve i planove, ako se osećate kao da samo vi nosite datu vezu na plećima, zapitajte se zašto ostajete u datoj vezi.

PREKINITE KONTAKTE SA NJOM/NJIM

Ako je prekid bio težak i ako vam se čini da je to druga strana teško prihvatila, neophodno je da prekinete sve kontakte sa njom/njim. Ako datu osobu budete držali blizu sebe, ona će vas uvek sprečavati da nastavite dalje. Toksične osobe upravljaju vašim životom čak i kad više ne želite da su deo njega ako su vam blizu. Promena broja telefona, email-a, kao i odsustvo praćenja na društvenim mrežama je dobar početak.

PRIHVATITE ČINJENICU DA IMATE KONTROLU SAMO NAD SVOJIM DELIMA

Ako ste rešili da prekinete ljubavnu vezu, nema svrhe odugovlačiti i zatrpavati sebe besmislenim radnjama. Misao da ako učinite sve u svojoj moći za drugu stranu kako bi se osećala manje odbačenom, nije ni malo produktivna. Pod pretpostavkom da je reč o razlazu između dve odrasle osobe, psiholozi savetuju da ne gubite vreme i energiju na menjanje mišljenja o vama u očima druge osobe. Fokusirajte se na sebe, jer ste sada vi važni.

OSLONITE SE NA PRIJATELJE I PORODICU

Kako biste lakše preboleli raskid potražite podršku prijatelja i porodice. Iako može delovati kao da ih koristite, vi im zapravo ukazujete poverenje onda kada su vam najpotrebniji. Nije lako biti sam nakon duge veze i potreban vam je neko da vas podseti zašto ste raskinuli, kao i da vam kaže da je sasvim u redu što se osećate slomljeno i izgubljeno.

PRIHVATITE ŽIVOT NAKON VEZE

Koliko god da je trajala veza, verujemo da vam je značila. Samim tim povratak – životu pre veze, nije opcija. Treba da nastavite dalje. Poenta je da prihvatite život nakon veze. Sada ste druga osoba. Sa jednim iskustvom više. Ako smatrate da ste vi u neku ruku svojim ponašanjem doprineli raskidu veze, nađite načina da u budućnosti ne ponovite iste greške. Postanite svesni sebe i svojih dela. Ne tražite od sebe da prebolite vezu preko noći. To će se dogoditi onda kada budete spremni.