Ovakve žene muškarci žele i nikada ih ne zaboravljaju: Nedodirljiva, nezavisna, nedostupna, a ipak saosećajna i nežna!

Žene su posebno osetljive na ove gestove svojih jačih polovina

Muško – ženski odnosi su sami po sebi kompleksni, a stručnjaci uvek savetuju visok nivo tolerancije sa obe strane, kako bi veza bila uspešna. Pored tolerancije, potrebno je da muškarci znaju da u nekim situacijama moraju da igraju pametno, kako bi njihove lepše polovine bile srećne, jer postoje neke situacije koje žene jednostavno ne mogu da podnesu.

1. Ne sedite na ušima

Žene puno pričaju, to je činjenica, i vrlo im je važno da svoje utiske, obaveze, planove, kao i zadatke koje dodele svojim partnerima – kažu. One ne selektuju informacije na bitne i nebitne, na isti način kao muškarci. A, još važnije im je da oni iste zapamte. Tako da, ukoliko vam je lepša polovina rekla da će popiti kafu sa prijateljicama, a da vi za to vreme operete sudove i sačekate decu sa treninga – NEMOJTE ZABORAVITI, jer ćete imati situaciju pod popularninim nazivom "ti mene ništa ne slušaš" sa svim propratnim efektima.

2. Ne obećavajte ono što nećete uraditi DANAS

Ili, ako već obećate, uradite to! Ukoliko vas vaša lepša polovina zamoli da popravite slavinu koja curi ili promenite osigurač, nemojte joj samo reći „da, draga“ i nastaviti da gledate utakmicu, jer ona će kad – tad doći kući i onda će vam gledanje utakmice sa ortacima, najblaže rečeno, presesti...

3. Nikada joj ne govorite da je živčana

Izbegavajte ovaj epitet, čak i kada je istinit. Kada je žena nervozna, poslednje što joj je potrebno je da joj još vi to stavite do znanja. Ukoliko se ipak odlučite na ovaj „hrabar korak“, morate biti spremni za posledice u vidu „razjarenog bika“. Nasuprot tome, pokušajte da saosećate sa njenom trenutnom situacijom (iako je možda uošte ne razumete) i pružite joj nekoliko reči utehe i imaćete potpuno suprotnu situaciju.

4. Ni za živu glavu ne komentarišite negativno njenu majku

„Ogovaranje“ njene mame je isključivo njeno pravo. Ukoliko pomislite da se priključite „napadu“ na njenu majku i neki gaf koji je napravila i date svoj komentar na to, stvari vrlo brzo mogu da se okrenu protiv vas.Upamtite, njenu mamu VI morate da poštujete, a da je napada može samo ONA. I obrnuto, naravno.

5. Ne govorite joj da loše izgleda u nečemu

Opaske poput „ne stoji ti baš ta haljina“, „ u tome izgledaš debelo“ ili „bolje ti je stajala duga kosa“, nisu pametne. Iako će vaša lepša polovina tražiti iskren odgovor od vas o tome šta mislite o njenoj novoj haljini ili frizuri, iskreno odgovor će najverovatnije izazvati rekaciju tipa „ja tebi nisam više lepa“ ili „znala sam da sam se ugojila“, pa ukoliko situacija ne zahteva baš potpuno iskren odgovor, mudro bi bilo da malo manevrišete i ne kažete baš tačno ono što možda mislite.