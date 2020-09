Dame, ako ste u ljubavnoj dilemi, ove DVE STVARI pokazuju da vas MUŠKARAC NE VOLI VIŠE

Došli ste do toga da vaš partner više ne govori u kontekstu "vas dvoje" i vas ne pominje u sklopu svoje budućnosti. Ovo je momenat kada treba da vam se upali crvena lampica.

Da li to znači da on još uvek nije definisao vaš odnos, čeka da se veza još razvije ili možda to i ne želi. Ako sumnjate u to, najbolje je da pokušate otvoreno da razgovarate sa njim.

Znaci koji sigurno upućuju na to da ste vi samo prolazna osoba u njegovom životu:

Nikada nema vremena

Naravno da svi imamo svoje obaveze i nije kraj sveeta ako otkaže izlazak jer je umoran ili zato što mu je nešto iskrslo. Međutim, ono što bi trebalo da vas zabrine je to što on ima dovoljno vremena koje posvećuje svima ostalima, osim vašoj vezi. Ako ste mu na poslednjem mestu, bolje je da se odmah okrenete i odete, jer teško da ćete bilo kada zauzeti neko mesto pri vrhu.

Ne zanima ga kako provodite dan

O osobi do koje nam je stalo želimo da znamo šta radi, čime se bavi i kako provodi dan. To je, između ostalog, i način da pokaže da mu je stalo i da želi da bude deo vaše svakodnevnice. Ako sve to izostaje, vrlo je moguće da ste samo “rezervni igrač” i da se zato i ne trudi.

Ukoliko ste svoju vezu prepoznale u ovome, verovatno ne bi bilo loše da o tome prvo razgovarate s njim, kako biste raščistili situaciju. Ako se potvrdi da ste mu zaista samo rezerva, dajte sebi šansu da nađete nekoga kome ćete biti jedina, a ne druga opcija.