Instagram je "izmislio" mesto koje ne postoji: Turistička prevara ili način snalaženja? (FOTO)

Jedna od popularnih lokacija koja je postala poznata na toj platformi jesu "Vrata raja", a ono po čemu su ona posebna je činjenica da zapravo ne postoje takva kakva su na fotografijama.

Reč je o hramu Penataran Lempujang na Baliju, a ako verujete Instagramu, na jednom mestu postoje dva stuba i kristalno čisto jezero koja se stapa s nebom. Dok turisti poziraju, po mogućnosti u tradicionalnoj odeći i u nekoj nameštenoj pozi, njihov odraz u vodi kreira čarobnu fotografiju.Postoji samo jedna "caka", jezero uopšte ne postoji.

Ako na društvenim mrežama ukucate haštag #baligateofheaven, videćete rajski prizor, koji je zapravo komadić stakla postavljen ispod kamere telefona.

Proof that Instagram influencers have ruined everything👇



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone 😭 pic.twitter.com/oiahI5VCIo