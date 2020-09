Misle da su eksperti, a zapravo su amateri u krevetu: Ogroman broj muškaraca ništa ne zna o potrebama žena!

Većina muškaraca smatra da su u krevetu neprevaziđeni, ili u najgorem slučaju, da su dobri... U realnosti, mnogi ne znaju baš previše o ženama i njihovim seksualnim potrebama.

Rezultati velikog britanskog istraživanja u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada parova, potvrđuju prethodne reči.

Muškarci su prilično samouvereni i 65 odsto anketiranih je izjavilo da znaju sve o ženskim željama, dok samo 49 odsto žena smatra da detaljno poznaju muške nagone, piše Daily Mail, a prenosi Objektiv.

Ali, kada su istraživači počeli sa detaljnijim pitanjima, slika o muškarcima sveznalicama je pala u vodu.

Oko 50 odsto pripadnika jačeg pola nema pojma gde se nalazi G tačka, a čak 20 odsto smatra da se lokacija G tačke menja od žene do žene!

A još veću sramotu za muškarce predstavlja činjenica da 23 odsto njih NE ZNA gde se nalazi klitoris.

Erogene zone su očigledno misterija za muškarce jer neverovatnih 33 odsto smatra da se i one menjaju od žene do žene.

Svi muškaraci su ubeđeni da žene, u nekom trenutku, masturbiraju. Međutim, 22 odsto pripadnica lepšeg pola je reklo da se nikada nisu samozadovoljavale.

Ako ništa drugo, muškarci su ipak spremni da uče i 75 odsto ih je priznalo da su spremni da nauče kako da unaprede svoje veštine u krevetu.

A zaključak istraživanja je jednoglasan: Nedostatak komunikacije između polova je doveo do velike razlike između toga šta muškarci i žene misle. Ženska seksualnost je još kompleksnija nego što se to mislilo, a muškarci i dalje to ne shvataju.