Ne mešajte STRAST i LJUBAV - Ljudi se rastaju, psiholog objašnjava RAZLOGE

I neki muškarci pakuju kofere čim im u odnosu nedostaje hemije kakvu priželjkuju, lude strasti koja ih pokreće, a simbolizuju je patološka ljubomora, opsesivnost, kontrola, žučne rasprave, pa i nasilje.

- Nažalost, patnja u ljubavnim odnosima, naročito kod mladih, je romantizovana - kaže Željka Kurjački Stanić, psiholog i psihoterapeut.

Kada se kaže strasna veza, obično se misli na onu u kojoj se često događaju i čuju glasne svađe i teatralna mirenja, a ne na onu u kojoj postoji strast među partnerima.

Međutim, nama seksualna želja opada kada smo napeti ili uplašeni, ali kultura u kojoj živimo snažno asocira seksualnost i agresivnost, pa mnogi parovi mogu da vode ljubav samo ako su se prethodno posvađali, pa pomirili.

- Nekome ko snažnu ljubav i strast doživljava kao česte svađe i mirenja, u vezi u kojoj ne postoje svađe je dosadno i on tu oseća nesigurnost i takvoj osobi je potrebno da od partnera često dobija veoma snažne dokaze da je voljena, zbog toga inicira svađe svaki put kada se oseti nesigurnom - objašnjava sagovornica.

Nažalost, nekim ljudima je i dalje teško objasniti da su prešli zdravu granicu, da je njihovo ili ponašanje partnera prestalo da bude dokaz lepih emocija, a svađe, ucene ili kontrole odavno premašile okvire konstruktivnog. Psiholog upozorava da stvari moraju da se promene.

- Ljubav nije patnja svađa, durenje, plakanje, vikanje i vređanje, jer ono što osećamo nakon rasprave nije strast nego rasterećenje što je svađa prošla, kao kada izujemo cipelu koja nas je žuljala - zaključuje psiholog.

Mladi željni strasti

Istraživanje u Australiji je pokazalo da je mnogo starijih adolescenata ubeđeno da se računa samo veza u kojoj partneri pokazuju da su izuzetno ljubomorni, jer je to, navodno, znak da im je stalo do drugog. Studija je sprovedena među 1.000 srednjoškolaca, a većina je izjavila da je u redu proveravati osobu sa kojom si u vezi, jer je to dokaz da ti je do nje stalo. Oko 20 odsto veruje da su žestoke rasprave okončane ponekom "ćuškom" potvrda velike strasti.