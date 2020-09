Ne pijete vodu čim otvorite oči? Promenite naviku i sprečite tegobe koje ne morate da lečite lekovima!

Svako ima drugačiju rutinu kada se probudi, ali to se kod mnogih ljudi svodi na: proveravanje društvenih mreža, ustajanje iz kreveta, umivanje i ispijanje prve šoljice kafe. Ono što puno ljudi zaboravlja u celom tom procesu je da popiju barem jednu čašu vode, a to i te kako ima uticaja na procese u našem telu i na to kako se osećamo kasnije u toku dana.

Čak i ako pijete dovoljno vode u toku dana, treba voditi računa o tom jutarnjem unosu ove dragocene tečnosti. Najviše vode naš organizam gubi tokom spavanja, naročito kod ljudi koji hrču ili dišu na usta. Kako ne bi došlo do prevelikog gubitka hidratacije, naše telo luči hormon vazopresin koji služi da zadrži vodu tokom spavanja, ali se on luči tokom kasnijeg dela spavanja. To znači da ako ne spavate dovoljno, bićete još dehidriraniji ujutru i to je samo razlog više da se prvo uhvatite za čašu vode, a ne šolju kafe. A evo i koji su to korisni efekti pijenja vode ujutru.

Poboljšava metabolizam

Istraživanja su pokazala da kada ujutru popijete bar jednu čašu vode možete ubrzati svoj metabolizam čak do 30%. Voda na prazan stomak pomaže varenje i ako vam nije zabavno da pijete čistu vodu, možete u nju dodati malo mlevenog đumbira ili cimeta.

Sprečava kamenje u bubregu

Najveći uticaj na sprečavanje kamena u bubregu ima redovan dovoljan unos vode tokom celog dana, a čaša vode ujutru pomaže u razređivanju supstanci u urinu koje uzrokuju pojavu kamena. To možete potpomognuti i dodavanjem kriške limuna.

Protiv glavobolje

Jedan od glavnih uzroka glavobolje je dehidracija, a na prevenciji toga se može raditi od ranog jutra. Razmišljajte o vodi kao o leku protiv glavobolje, koji pijete lagano tokom celog dana i počinjete čim se probudite.

Izbacuje toksine

Među razlozima zašto je važno unositi dovoljno vode je to što hidriran organizam u sebi ima manje toksina. Veći unos vode znači više odlazaka u toalet, a to dalje znači više izbačenih toksina iz organizma. Jednostavno zvuči, a može se lako zaboraviti.

Smanjuje gorušicu

Ako imate problema sa gorušicom u toku noći, čaša vode kad se probudite će pročistiti zaostalu kiselinu iz jednjaka i sa zuba i smanjiti onaj prepoznatljivi neprijatan osećaj. A potom, pogodili ste, nastavite da pijete dovoljno vode do kraja dana.