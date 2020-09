Planine u Srbiji sa najlepšom prirodom i najvišim vrhovima - Pravi izazov za avanturiste! (FOTO)

View this post on Instagram

⛰ Sa velikim nestrpljenjem čekali smo uspon na planinu Borski Stol. Bili smo jako umorni jer smo se dva dana pre toga peli na Rtanj. Trebalo je savladati 528 metara visinske razlike od polazne tačke do vrha. U prvih nekoliko kilometara, prolazeći kroz gustu šumu ne tako sjajno obeleženu, zapitali smo se da li nam je ovo trebalo posle Rtnja. U trenutku kada smo diskutovali o vraćanju kući, izašli smo iz šume, a ispred nas se po prvi put ukazala prelepa slika planine Borski Stol. Odmah smo shvatili da ćemo se ipak popeti na vrh. Trebalo je preći još sigurno oko 4 km uspona koji u tom trenutku nisu izgledali kao nešto što nećemo moći da izguramo. Prošavši livadski deo puta, usledio je jak uspon po stenovitom tlu. Krenuo je da duva toliko jak vetar, mislim da jači u životu nismo osetili. Znali smo da moramo stisnuti zube i izgurati do vrha ,,kad smo već do ovde” stigli. Sve vreme sa desne strane gledali smo u daljini grad Bor i čuveni rudnik. Kada smo izašli na čistinu, vetar je bio još jači, ali je i pogled bio sve lepši, naročito onaj prema planini Veliki Krš, sa suprotne strane. Silazak je takođe bio težak, ali sa svakim metrom u silasku je i vetar slabio. Na kraju, kad smo krenuli kući, pogledali smo u aparat i shvatili da imamo fenomenalne fotografije koje ćemo u narednom periodu i podeliti sa vama. ⛰ _______________________________________________________ #borskistol #borskistolovi #mountainview #upoznajsrbiju #srbijauslikama #mountainlovers