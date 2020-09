Prevarili ste partnera? Ovo su TRI RAZLOGA zašto je pametno da PREĆUTITE PRELJUBU

Ukoliko vam se dogodio trenutak slabosti, tada dobro razmislite hoćete li svom partneru reći za svoj izlet i što će vam to uopšte može doneti.

Prevara kao događaj koji se dogodio samo jednom i potpuno neočekivano ostavlja gorak ukus u ustima, ali je sigurno drugačija stvar od mesečnih ili godišnjih afera sa njegovim najboljim prijateljem.

Pre nego što odlučite da li ćete svom partneru priznati šta se dogodilo, posebno ukoliko se kajete zbog nepromišljenog poteza, razmislite o ova tri razloga zbog kojih je najbolje da prećutite.

Zato što ga volite

Psihoterapeuti tvrde da ono što se ne zna ne može boleti, a u ovom primeru to je najočiglednije. Ukoliko vam se dogodio izlet i prevara, to više ne možete promeniti niti izbrisati. Možete uticati jedino na to da partnera kog volite poštedite muke i boli. Radije se potrudite da se to više ne ponovi i pokušajte biti bolji partner.

Partner će se osvetiti?



Ponekad se dogodi da prevareni partner misli kako će se bola i jada riješiti istom merom. No kao dan je jasno da još varanja neće donijeti ništa pozitivno i da neminovno znači prekid veze. Osim toga, partner može početi širiti o vama ružne glasine nakon što vas ostavi.

Jer vam ništa nije značilo

Možda se prevara dogodila zbog previše alkohola ili ste u krevet skočili sa simpatijom iz srednjoškolskih dana, a to ste oduvek želeli. Nakon toga ste sigurno ostali prazni i shvatili da je to bila jedna velika greška.

Jasno vam je da nije bilo uopšte vredno toga da biste ostavili partnera. Može se dogoditi da tek tada uvidite koliko vam je stalo do njega. To i je najvažnije, da ste svesne partnerove vrednosti! Zato pokušajte da nastavite živeti kao i pre toga.