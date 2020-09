"Stala sam na morskog ježa": Deca sa putovanja ne pamte isto što i odrasli - Evo kakve su njihove uspomene sa letovanja

Kada ste dete, percepcija svega, pa i putovanja znatno se razlikuje od onog što je svojstveno odraslom čoveku.

Piter Mur sa portala Wanderlust primetio je kod svoje ćerkice nešto vrlo zanimljivo.

Naime, nakon povratka sa letovanja, njegova ćerka je dedi na pitanje "kako vam je bilo na moru" ispričala da je stala na morskog ježa, kako je njihov vozač autobusa bio uhapšen, te da je taksi kojim su išli ka aerodromu udario druga kola, piše Travel magazin.

Letovali su u Crnoj Gori a ni reč nije rekla o plivanju, Bokokotorskom zalivu ili lignjama na žaru koje su jeli u restoranu pred sam zalazak sunca. Nije bilo ni reči o crkvicama koje je porodica posetila u kaldrmisanim uličicama Kotora. Kada ju je otac upitao da li je to sve što pamti sa letovanja, devojčica je rekla da se još seća psa koji je voleo da mu se baca cigla.

"Kao roditelji, nadamo se da će putovanja izazvati interesovanje za strana mesta i podstaći razumevanje različitih kultura. Ali zaboravljamo sopstvena sećanja iz detinjstva. Ja lično sa letnjih odmora koje sam proveo na severu Novog Južnog Velsa, ne pamtim lov slatkovodnih rakova sa tatom, već penu koju su pravili kitovi u daljini. Dvonedeljno krstarenje po Pacifiku pamtim po novčićima koje smo sestra i ja lovili iza poker mašina. Njih su pijani kockari ispustili nakon što su propustili mesta za novčiće", kaže Mur.

Da deca stvarno pamte vrlo neobične detalje, Piter je shvatio i u narednim danima kada je kod ćerke primetio druga sećanja na porodični put u Crnu Goru.

Tako ju je čuo kako je svojoj prijateljici govorila o "kostima svetaca koje drže u smešnim, srebrnim nogama" u crkvi u Kotoru. Komšiji je opet rekla kako je čudno da Muzej mačaka ima samo jednu pravu mačku! Međutim, uticaj prethodnih putovanja na Piterovu ćerku je bio prilično jak.

"Gledao sam ćerku kako crta pre neki dan i primetio sam nekoliko marokanskih ukrasa koje je mogla jedino da pokupi kada smo posetili Fes. Takođe kada je za lektiru dobila 'Dnevnik Ane Frank' za čitanje, uspela je da opiše Aninu sobu svojim školskim drugarima jer ju je posetila u Amsterdamu. I, samo prošlog vikenda, naručila je hrskave lignje kod Džejmija, rekavši da je to podseća na more. Ne sumnjam da su i druga sećanja skrivena dublje, te samo čekaju da se probude. Mene na primer miris kokosove kreme vraća natrag na Fidži. Naš kruzer je bio usidren pored teretnih brodova natovarenih koprom (kokosov orah), a vazduh je bio gust od kokosa. To sećanje mi se vratilo tek kada sam prvi put jeo nešto u tajlandskom restoranu sa kokosom", ističe Mur.