ŠTA SE DEŠAVA U ŽENSKOM TELU KADA JE MUŠKARAC ZAGRLI? Evo koliko vam je zagrljaja DNEVNO potrebno za PREŽIVLJAVANJE

Moć zagrljaja i šta se zapravo dogodi u ženskom telu kada je muškarac zagrli. Najlepše pesme ispevane su i najlepše reči napisane su o ljubavi, a pisac David Tumarinson predivno je opisao šta se dogodi kada muškarac zagrli ženu. Pisac David Tumarinson piše predivnu poetičnu prozu, a internet je očarao svojim opisom intimnog zagrljaja između žene i muškarca.

David je na čaroban način opisao šta se dogodi kada muškarac zagrli ženu. Njegove reči pokazuju svu moć zagrljaja i govore zašto bi muškarci trebali češće grliti svoje partnerke – jer i žene i muškarci žude za ljubavlju.

Kada muškarac tiho priđe ženi od pozadi i zagrli je, on zatvori krug. Svoj i njen krug. To je krug nježnosti, topline i zaštite. I on stavlja ženu tačno u središte tog strastvenog kruga. Na taj način u tom trenutku muškarac nehotice daje ženi do znanja da je ona centar njegovog svemira. Muškarac grli ženu u tišini. Žena takođe stoji u tišini. Oseća toplu struju koja proizlazi iz tih vrućih i mirnih ruku.

Kada muškarac zagrli ženu, ona oseća kao da ima krila i kao da može leteti. Taj je krug ljubavi miran i udoban. Od te tihe nežnosti ona se topi poput kockice šećera u šoljici čaja. Ko je ona sada, dok stoji u središtu tog tinjajućeg kruga? Šta oseća? Ko je ona u ovom trenutku?

Je li ona žena ili devojka? Oseća li se voljenom ili ona voli? Pokriva li lagani prekrivač tišine njena ramena i sakriva li njene misli od muškarca... Ili možda ništa nije skriveno u tom privatnom krugu? Uostalom, on je samo grli, štiti od spoljašnjeg sveta koji je tako hladan i usamljen. A u njegovim je rukama toplo i udobno. Ove ruke su njena zaštita i spokojstvo. To je sve što žena nesvesno traži, što čeka i čemu se nada,...

Grlite se

Porodični terapetu Virginia Satir rekla je da nam dnevno treba četiri zagrljaja za preživljavanje, osam zagrljaja dnevno za održavanje i 12 zagrljaja dnevno za rast.

Iako vam se ovo možda čini kao previše zagrljaja, i previše zagrljaja bolje je od života bez njih. Zagrljaji su, između ostalog, i korisni za zdravlje - smanjuju stres, čine nas srećnijima, utiču povoljno na zdravlje srca, pomažu nam u borbi sa strahovima... Zato - ako želite iskoristiti sve njihove pozitivne učinke - grlite se.