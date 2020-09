Novo istraživanje otkrilo je da psi koji su razmaženi češće pate od alergija, što može uzrokovati zdravstvene probleme.

Istraživanja stručnjaka za veterinarske bolesti sugerišu da do 20 posto od osam miliona pasa u Velikoj Britaniji pati od alergija i da njihova stanja pokreće ugodan način života. Istraživanje je pokazalo da veća količina vremena provedenog u zatvorenom, sedenje na trosedu i jedenje ljudske hrane uzrokuje da psi pate od alergija.

Stručnjaci su takođe upozorili da su labradori, koji su bili najpopularnija rasa 2019. godine, posebno osetljivi na ove alergije, kao i jorkširski terijeri.

Doktor Den O’Nil, viši predavač epidemiologije životinja na Kraljevskom veterinarskom univerzitetu, kaže da su alergije odgovorne za neka od najčešće zabeleženih stanja, uključujući iritaciju kože i probleme sa ušima i očima. Njegovo istraživanje sugeriše da 2,56 miliona pasa u Velikoj Britaniji pati od upale i da je oko 1,6 miliona tih slučajeva povezano sa alergijskom reakcijom.

Smatra se da ako pas odraste u čistoj kući, tada njegov imunitet nije dovoljno ugrožen, što može dovesti do preterano osetljivih imunoloških odgovora. Takođe sugeriše da faktori okoline mogu da uzrokuju alergene, poput izloženosti mrtvim telima grinja pronađenim u jastucima koje psi koriste.

"Što više žive sa ljudima, to su psi više izloženi alergijom. Iako je to za psa možda dobro jer je toplo, to je okruženje u kojem će verovatno razviti alergije", tvrdi O’Nil.