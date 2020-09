View this post on Instagram

Ne plačem, ne jer ne znam, već zato što nije u redu. Ne delim, ne jer sam sebičan, već zato što poštujem. Ne smejem se zbog toga što je nepristojno, ne jer srećan nisam. Idem jer tako treba, teraju nas, na voz, na brod, kabina i tračak sunca. Nije naše ali ipak greje, taj uski snop, ušuškan među zavesama. Kao u snegu, tragovi koje ostavljamo u vremenu nestaju do proleća. A onda dolaze drugi, koji žive, koji pate, srećni su, ne plaču, odlaze. Dele ovo zrno univerzuma za koje smatramo da je beskraj. A beskraju, ukoliko ne umemo da prikočimo, dodje kraj.