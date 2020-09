Da li ste obišli neku? Ove destinacije su najmanje posećene i nisu zanimljive turistima

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Neka su udaljena previše, neka su stalno bila pod sankcijama. Pošto je pitanje vremena kada će i ova mesta dospeti na listu top destinacija, razmislite da naredne godine možda baš neku države sa ovog spiska posetite.

Širom sveta postoji toliko lepote, a vi ste se malo umorili od popularnih i izvikanih destinacija? Tražite neku novu avanturu, egzotično mesto koje još nije masovno posećeno?Takvih mesta ima mnogo, samo je potrebno da malo raširite vidike i potrudite se da gledate van svojih uobičajnih ruta, piše Travel magazin.

Nauru – manje od 200 posetilaca godišnje

Nauru je jedna od najmanje posećenih država sveta. Takođe je i najmanja nezavisna republika sveta. Istorija Naurua seže daleko u prošlost i borbu za nezavisnost nakon što je ovu malu ostrvsku državu u regionu Mikronezije, držalo nekoliko drugih država pod vlašću. Upravu je imala Nemačka, UK, pa Australija i Novi Zeland. Nezavisnost je tek došla 1968. godine.Zanimljivo je da Nauru nema glavni grad, kao i da na ostrvu živi tek oko 11.359 stanovnika (popis iz 2017). Nažalost, nakon što su rezerve fosfata potrošene, ostrvo traži alternativne izvore prihoda, ali je i dalje među najsiromašnijim državama sveta.

Tuvalu – oko 2.000 posetilaca godišnje

Tuvalu, poznat i kao Ostrva Elis je ostrvska država u pojasu Polinezije, u Okeaniji. Četvrta najmanja država sveta ujedno je i četvrta država sa najmanjih brojem stanovnika (posle Vatikana, Monaka i Nauru).Jedna od najudaljenijih država sveta zapravo je arhipelag od 9 ostrva u Tihom okeanu. Nažalost, usled stalnog porasta nivoa mora, Tuvalu bi mogle da postanu i prva država koja je nestala usled velikih klimatskih promena.

Zanimljivo je da njen aerodrom u periodima kada nema letova, služi lokalcima kao prostor za druženje, te da jedini put kroz ostrvo vijuga kroz ostrvo, okružen koralnim grebenom i tirkiznom vodom. Građanima EU, Amerike, Uk, Kanade i Australije nije potrebna viza za posetu od 30 dana. Zašto biste želeli da posetite Tuvalu? Govorimo ipak o rajskom ostrvu koji ima sjajna mesta za ronjenje i plivanje.

Gvajana – manje od 3.000 posetilaca godišnje

Gvajana, država u Južnoj Americi smeštena je na obali Atlantika. Graniči se sa Venecuelom i Surinamom, i začuđujuće turisti je zaobilaze iako se nalazi nedaleko od top destinacija i jedina je u kojoj je zvanični jezik engleski.Ova zemlja ima vrlo snažan karipski vajb, koji se ogleda u belim, peskovitim plažama, džungli, rečnim koritima i savanama.

Maršalska ostrva – oko 6.000 turista godišnje

Maršalska ostrva su još jedna grupa ostrva u Pacifiku koja je retko posećena od strane turista. Ovaj arhipelag nalazi se između Filipina i Havaja, ne sjajnoj poziciji da skoknete i do njega, a opet dosta ljudi ga zaobilazi. Sastoje se od 29 atolskih ostrva, s tim da je najveće Kvajelin, a najpoznatije Bikini. Ovo ostrvo je vrlo limitirano sa posetom, nakon što su ga Amerikanci koristili za nuklearna testiranja. Zato se često za Bikini kaže "tropski raj, nuklearni pakao".Na ostrvima ukupno živi više od 60.000 stanovnika a glavnii grad je Madžuro. Maršalska ostrva su najbolja za one koji vole da rone, jer imaju više od 1000 registrovanih vrsta riba. To je ubedljivo najveća brojka u celom svetu, pa samim tim i najbolja preporuka ako ste ronilac.

Kiribati – 6.800 turista godišnje

Kiribati ili Kiribass leže takođe u Pacifiku, a najbliži komšija im je Fidži. 33 ostrva Kiribatija prostiru se na preko 1.351.000 km2 u predelu oko ekvatora. Najveći deo stanovništa živi na Gilbert ostrvima. U sklopu ovih ostrva bila su Elis ostrva (Tuvalu) koja su se otcepila. Veliki deo atola osetljiv je na poplave, pa čak se i potope ako se nivo mora podigne, te su u konstantnoj opasnosti od nestanka.Kiribati su u potpunosti okruženi koralnim grebenima, a ukupan broj stanovništa je 103.092 stanovnika. Poznata su po veoma dobrodušnim domaćinima i bogatoj kulturi.

Turkmenistan – oko 6.000 posetilaca

Turkmenistan je decenijama bio zatvoren za međunarodne dolaske. Ova azijska država je i dalje najmanje posećena zemlja centralne Azije i jedna od najzanimljivijih država sveta. Takođe je zemlja čijih 80% površine čini pustinja, te dom tradicionalnog, nomadskog života. Danas je nemoguća misija da obezbedite vizu, i to sve mahom ide preko travel agencija pa čak i one ne mogu da vam garantuju da ćete dobiti vizu.Da biste posetili Turkmenistan, najpre ćete ići preko Istanbula. Glavni grad Ashgabat, je krajnje bizarna i jedinstvena prestonica sveta koju često zovu i "vrata pakla".