Dajte vašoj vezi ŠANSU pre nego što krenete u potragu za NOVIM PARTNEROM

Još od kad smo bili deca, većina nas je slušala kako je potrebno da nađemo pravu ljubav, s kojom ćemo provesti ceo svoj život.

To možda lepo zvuči u teoriji, ali u praksi su stvari malo komplikovanije. Šta ako ne možete da nađete onu pravu osobu za vas? Da li to znači da treba da odmah dignete ruke od veze koja ne izgleda tako idealizovano kao što ste zamišljali?

Postoji nekoliko dobrih razloga zašto je ponekad bolje poraditi na vezi nego odmah dići ruke i krenuti u novu potragu za onom pravom osobom. U nastavku ćemo vam otkriti neke od njih…

Veza nas menja

Možda vam se čini da ste vi i vaš sadašnji partner suviše različiti, ali to ne znači da vaš odnos ne može da bude skladan. Svesno ili nesvesno mi se prilagođavamo drugim ljudima i menjamo svoje ponašanje, posebno ako nam je stalo do njih. U vezama to rade oba partnera, hteli oni to ili ne, zbog čega treba biti strpljiv i ne donositi brze zaključke o navodnoj nekompatibilnosti između vas i vašeg partnera.

Partneri različitog temperamenta i drugih osobina vas čine kompletnijom osobom.

„Suprotnosti se privlače“ nije samo prazna fraza koju ljudi ponavljaju tek tako. Introvertima, na primer, trebaju ekstroverti da bi mogli da iskuse više od života nego da su u vezi sa sličnijom osobom, za neorganizovane osobe je dobro da pored sebe imaju disciplinovanijeg partnera, a veza će svakako bolje funkcionisati ako nasuprot temperamentnog partnera stoji uvek staložena osoba.

Ostanak u vezi će vas zbližiti

Kada partneri prolaze kroz ista životna iskustva zajedno, neizbežno je da će ih to dodatno zbližiti. Možda ste mislili da vaš sadašnji partner nije idealna osoba za vas, ali kada ste videli kako se ponaša u kriznim situacijama i kada vam je bio najpotrebniji, otkrili ste da poseduje neke kvalitete kojih niste bili svesni do tada. Neki ljudi dobro kriju svoje vrline, pa je ponekad potrebno da im date šansu, umesto što ćete od njih dići ruku posle prvog navodnog razočaranja.