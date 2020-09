Ljubavni savet psihologa: Ako želiš da se udaš, ne smeš da se družiš sa oženjenim čovekom! Evo zašto!

Jednostavno je: takav je kakav je. A ti si takva kakva si. Ili vam je dobro zajedno, ili treba da se razvedete. I bolje je da to uradite pre hipoteke i troje dece.

Za one koji traže ljubav

Nikome nije potreban onaj koji sam sebi nije potreban. A onaj ko sebe prihvati, živeće ispunjeno i srećno i bez partnera. Ako vam je neprijatno sa muškarcem na prvom, drugom, trećem sastanku, nemojte ići na četvrti.

Na prvim sastancima čovek se pokazuje u najboljem svetlu, a ako vam je tada neprijatno - ništa od vaše veze. Što se tiče mladih, uspešnih i lepih žena koje ne mogu da pronađu sebi partnera, jer imaju, kako same kažu, visoku lestvicu - one su nesposobne za vezu, jer imaju strah od nje.

Ako želite da se venčate, morate prestati da razmišljate o tome. To je isto kao da izgarate od želje da obučete venčanicu. Kod zdravih ljudi situacija izgleda drugačije. Prvo, imaju potrebu da vole - ne da se udaju. Sa potrebom da vole, pronalaze muškarca kojeg će da vole.

Nikad ne biste trebali da se družite sa oženjenim muškarcem. Oženjenom muškarcu žena nije potrebna - već je ima kod kuće.

Za one u vezi

Ako želite da se venčate, upoznali ste muškarca i živite zajedno šest meseci ili godinu dana i ništa se ne događa - morate da ga pitate da li želi decu i brak. Ako muškarac nije spreman da zasnuje porodicu, vreme je da se oprostite od njega. Na prijateljski način, naravno.

Svaka žena - i to naglašavam- svaka žena, koja godinama sedi kod kuće i bavi se domaćinstvom i decom, degradira se. To je neizbežno. I na kraju, čoveku postaje dosadna takva žena, počinje da je smatra glupom, a zatim dolazi do razvoda.

*Napomena: u početku muškarac nije insistirao na tome, žena je bila ta koja je srećno odlučila da ostane kod kuće.

Ako vam muž smeta, razvedite se od njega. Ne bojte se samoće. Nijedan čovek nije vredan da se slomite, sagnete pred njim i da zanemarite sebe.Jednostavno je: takav je kakav je. A ti si takva kakva si. Ili vam je dobro zajedno, ili treba da se razvedete. I bolje je da to uradite pre hipoteke i troje dece.

Svako ko je mentalno zdrav uvek bira sebe. Ni lepota i ljubav ne zahteva žrtvu. Ne postoji razlog zbog koga se mora trpeti u vezi.

Za sve

Ne morate život provesti hodajući na prstima. Razočarenje je uvek bolnije ako negirate stvarnost. Ako vas on ne voli, ne možete biti sreći u braku. Kada žena kaže: "Volela sam," to nije priča o ljubavi. To je priča o dileru koji je snadbeva patnjom kada joj je patnja neophodna. A zdrava ljubav govori o sreći. Ako uradi nešto što vam se ne dopada, recite mu to. Ako se stvari ne promene - zbogom. Normalna osoba neće ostati u vezi u kojoj je ne poštuju. Međutim, neće je ni pokrenuti.