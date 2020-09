Ne pravite ovu ogromnu grešku: Ovo voće i povrće nikako ne treba guliti, evo i zašto!

Guljenje voća i povrća je najčešće navika koju smo nasledili od roditelja, a ne radimo to s previše razmišljanja. Ali, u kori voća i povrća mogu se pronaći izuzetne hranjive materije koje su idealne za naš organizam!

Voće i povrće trebali biste što više uklopiti u svoj jelovnik, a pripremanje ovih namirnica traži više vremena nego pripremanje drugih, ne toliko zdravih, obroka. Tokom pripremanja, često se odlučujemo da ogulimo voće i povrće, pogotovo kada nismo sigurni radi li se o tretiranoj namirnici i smatramo da se na kori nalazi najveći udeo pesticida i sličnih hemikalija.

No, te kore – često su izvor hranjivih materija koje su potrebne našem organizmu i koje zapravo na kraju samo bacimo u kantu za smeće.

Umesto guljenja, bolje se odlučite za dobro pranje voća i povrća toplom vodom kako biste sačuvali nutrijente i organizmu dali što mu je potrebno.

1. Jabuke

U kori jabuka nalaze se netopiva vlakna poznata pod imenom pektin, a deo njih se nalazi u kori. Ako pojedete jednu jabuku srednje veličine dnevno unosite 3 grama prehrambenih vlakana, što je 10 posto preporučenog dnevnog unosa. Ova vlakna utiču na snižavanje lošeg, LDL, holesterola, kao i šećera u krvi. Osim toga, pektin će također smanjiti želju za hranom.

Uz to, u kori jabuke se najviše nalazi antocijanin, bioflavonoid i antioksidans koji utiče na boju ploda, a koji je poznat po tome što štiti kardiovaskularni sistem od upala i oštećenja. Uz njega, u kori jabuka može se pronaći i flavonoid kvercetin, takođe antioksidans koji pomaže kod problema disajnih puteva, odnosno poboljšava sam rad pluća.

2. Šargarepa

S obzirom na to da je "kora" šargarepe identična njenom mesu, znači da se jednake hranjive materije nalaze u oba dela ovog povrća. No, razlog zašto biste trebali da šargarepu samo dobro oprati, ako znate da nije bila preterano kontaminirana, je to što se na prvim slojevima, kao i tek ispod njega, nalazi najveći izvor hranjivih materija.

Šargarepa je najbogatiji izvor beta-karotena, koji se može pronaći i u drugim narandžastim i tamno zelenim namirnicama, a radi se provitaminu A, a koji je nužan za normalnu funkciju kože i sluznice, te se smatra da deluje antikancoregeno, kao i da jača imunitet. Osim beta-karotena, u šargarepama se nalaze dijetetska vlakna, kalcijum, fosfor, gvožđe, kao i natrijum i kalijum.

3. Krompir

Krompir je namirnica koja je jedan od bogatih izvora vlakana, a u 100 grama ima tek 58 kalorija, a tu se nalazi čak 2,50 grama vlakna. Osim vlakana, krompir je bogat izvor i vitamina C, pa se u 100 grama može pronaći čak 11,40 mg. Ono što je najvažnije kako bi se sačuvale sve hranjive materije krompira je način na koji ga pripremamo.

Ako ga pripremamo bez njegove kore, gubimo veliki udeo vitamina C, dok se kuvanjem ili pečenjem s korom može sačuvati i do trećine vitamina C. U narodnoj medicini različitih kultura krompir se koristio kao lek, a smatra se da kora kuvanog krompira snižava povišeni krvni pritisak. Unazad nekoliko godina, istražuje se i uticaj kore krompira, za koju se smatra da ima antioksidativna svojstva, na neutralisanje slobodnih radikala, a time i njihov uticaj na razne zdravstvene tegobe.