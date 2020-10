Čudo prirode u Sloveniji: Vodopad smaragdno zelene boje koji ostavlja bez daha! (FOTO)

View this post on Instagram

Slap Virje! ❤️😍 . Hvala @aljaskrt 💪 . . . Označite nas pod svojo sliko #gremonaoff @gremonaoff in morda jo objavimo. . . . #slovenia #kampadanes #igslovenia #slovenija #ifeelslovenia #geoslo #kamvgore #narava #ljubimgore #nasvetzaizlet #naoff #hiking #ljubimgore #placetovisit #kampadanes #mountainstories #nasvetzaizlet #wanderlusttribe #vacationgoals #travelgirls #hribovc #iglugram #thewanderingtourist #travelnomad #amazingearthofficial #mountains #slovenia #ifeelslovenia #slapvirje