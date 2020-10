OČELIČITE IMUNITET! Spremite beli luk po ovom receptu i sačuvajte zdravlje

Iskoristite pun potencijal ove moćne namirnice.

Beli luk jedna je od najzdravijih namirnica, prirodni antibiotik i što je svima nama u doba pandemije najvažnije – podiže imunitet. Najčešće se koristi u kuvanju ili kao dodatak ishrani u salati, a malo ko zna da se od njega može praviti i čaj.

Donosimo vam recept za čaj od belog luka – za JAK imunitet.

Staviti 2 šolje vode u lonče. U to narendati 1 do 1,5 cm đumbira i staviti 2 – 3 čena belog luka. Kuvati 5 – 6 minuta. Ostaviti da se prohladi. U to dodati isceđen limun.

Piti polako u toku celog dana.

Veruje se da ovaj čaj podiže imunitet do maksimuma!