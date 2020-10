Odlučili ste se za PRVOG LJUBIMCA? Evo šta sve treba da znate pre nego što pas ili maca stigne u kuću

Dolazak novog ljubimca je veoma važan trenutak u vašem, ili generalno porodičnom životu. Kako najbolje pripremiti ukućane, sebe, ali i samu životinju na promenu? Hajde da vidimo šta sve treba da znate kada uzimate novog ljubimca.

Prva i najvažnija odluka koju treba da donesete je: Da li kupiti ili usvojiti ljubimca? Brojne su prednostiza obe strane. Moralno gledano, najčovečnije bi bilo usvojiti.

Međutim, ukoliko želite psa da ga vodite na izložbe i slično, sigurno ćete želeti kontrolisano poreklo vašeg ljubimca. Slična je situacija i ako želite psa za rad ili lov. Na kraju krajeva, vi morate odlučiti šta je za as prihvatljivije, piše Apetit.rs.

Šta uraditi pre nego što ljubimac dođe u dom



Prvo i najvažnije je: obavestite ukućane. Ukoliko ne živite sami, obavezno je da se sa ostalima složite da li je u redu dovesti životinju, bez obzira na to da li živite u svom ili iznajmljenom stanu. Kada ste sigurni da je i drugima u redu što će im se pridružiti još jedan član, životinja je spremna za selidbu.

Međutim, ukoliko želite psa da ga vodite na izložbe i slično, sigurno ćete želeti kontrolisano poreklo vašeg ljubimca. Slična je situacija i ako želite psa za rad ili lov. Na kraju krajeva, vi morate odlučiti šta je za as prihvatljivije, piše Apetit.rs.

Sledeće što treba jeste da utvrdite koja je to primarna osoba zadužena za ljubimca, kao i gde će on boraviti. Kada je reč o primarnom vlasnku ljubimca, on će biti taj koji će brinuti o hrani, veterinaru, dresuri i šetnjama. Ukoliko govorimo o mestu za ljubimca, odredite da li će on biti u stanu ili dvorištu, kao i da li će imati svoj krevet.

Šta uraditi nakon što prvi ljubimac dođe u dom

Konačno je došao i taj dan. Nakon što je ljubimac stigao u vaš dom, u zavisnosti od toga koja životinja je u pitanju i kog je uzrasta, od toga će zavisiti i vaši dalji koraci. Recimo, ukoliko dovede stariju mačku, ona će se teže prilagoditi novim uslovima nego na primer štene.

Najvažnija stvar koju treba da imate na umu je da sve treba da ide postepeno i sa mnogo poverenja. Samo tako će se vaš novi ljubimac navići na vas i nove uslove života.