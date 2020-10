Rad od kuće, školovanje dece od kuće, pa zašto ne i vežbanje kod kuće.

Iako su mere usled pandemije Korona virusa dosta ublažene, mnogo ljudi se još uvek ne oseća dovoljno slobodno da bi se vratilo svom nekadašnjem nedeljnom odlasku na trening u teretanu ili fitnes centar. Nasuprot neprivlačnoj opciji da ležite na kauču većinu dana, pruža vam se mogućnost da u svom domu radite kad god vam se ukaže prilika lagane vežbe za koje vam ne treba članstvo u teretani. Ako ste zainteresovani da započnete praksu treninga kod kuće, pokazaćemo vam koje vežbe možete da izvodite u obimu koji vama odgovara.

BARRE METOD

Barre je metoda vežbanja inspirisana elementima baleta, joge i pilatesa. Na internetu možete pronaći čitav serijal treninga vezanih za Barre vežbanje i uživati u njima sasvim besplatno. Treninzi su osmišljeni tako da se svaki put fokusiraju na različite grupe mišića duž tela, dajući vam pri tom mogućnost da oblikujete svoje telo do savršenstva.

JOGA

Časovi joge koje možete pronaći na interentu su se bukvalno utrostručili od početka pandemije. Od osnovnih vežbi disanja do intenzivnijih poza za one naprednije i u većoj formi. Joga vežbe su pogodne naročito za one koji se osećaju ukočeno nakon višečasovnog rada za računarom.

BOKS

Ako su Barre i Joga previše spor način – pumpanja adrenalina, imamo nešto specijalno za vas. Treninzi boksa za žene su specijalno osmišljeni kako bi vas oblili znojem i omogićili vam da sav stres i napetost u mišićima iskažete putem udaraca. Kombinacija bokserskih i kardio vežbi daće vam snagu za sve izazove koje pred sebe postavite.

PILATES

Nema razloga zašto ne biste časove pilatesa pratili putem kompjuterskog ekrana. Vrlo je lako vratiti se u rutinu koju ste nekad praktikovali čak i ako je prošlo nekoliko meseci od vašeg poslednjeg časa pilatesa. Pilates je odličan način vraćanja u kondiciju i pokretanja celog tela na aktivnost.