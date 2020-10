Da li znate šta sve vaš PAS TRPI od vas? Za početak, ne GLEDAJTE u njega!

Volite ljubimca i mislite da je to dovoljno. Kao što vas nerviraju neke njegove navike, tako i on trpi vas.

Možda niste ni svesni da svog ljubimca nervirate svojim ponašanjem. Zbunjujete ga, uznemiravate, a sve vreme mislite da on uživa dok se pas muči da protumači šta hoćete od njega.

Zašto buljite u njega?

Gledanje u psa netremice on tumači kao izazivanje. To je isto kao kada on gleda u pticu na drvetu i razmišlja da li da skoči. Ne gledajte ga dugo u oči, jer je u čudu šta treba da uradi, da lis te ljuti, da li ćete nešto uraditi...

Ton kojim ljudi kažu "Jao što je sladak" izaziva užas kod psa!Ne gnjavite ga!

Pse nervira kada ih ljudi zgrabe i muljaju po rukama. "Jao što je sladak!" je rečenica na koju bi, da može da razume, pas istog trenutka pobegao. Deca pogotovo ne mogu da kontrolišu jačinu zagrljaja, a takav dodir pas ne doživljava kao ljubav i naklonost.

Ne ostavljajte ga...

Ni mačka ne voli kada ostane sama, a kamoli pas! Duga i čamotna samoća je razlog zašto pas uništava stvari u kući.

Ne vičite!

Vikanje pas tumači kao lajanje i to ga uvek podseća na nevolju. Vikanje ga plaši i zbunjuje. Kada "razgovarate" sa psom najvažniji je ton kojim mu nešto govorite.