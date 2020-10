Stres i depresija zbog telefona?!

Naučite da pametno koristite telefon i izbegnete stres.

Većina nas je, verovatno, veoma svesna da previše koristimo mobilne telefone. Pored tekstualnih poruka, e-mailova, komunikacije putem društvenih mreža, većina nas sad ima i pametne telefone. I dok se nekad smatralo nepristojnim da se proverava telefon za vreme večere ili nekog drugog događaja, stalno gledanje u telefon je sve više i više zastupljena pojava. U pozorištu, školi, lekarskoj ordinaciji…više se ne obaziremo gde smo, već svi gledamo u telefon. Možda baš i sada čitate ovaj tekst – na telefonu.

Iako je ovo relativno nov fenomen, porast broja ljudi koji poseduje telefone stalno povezane na internet, doveo je do toga da danas mnogi ljudi konstantno proveravaju svoj telefon.

Nova tehnologija – uzrok stresa

Značajan broj ljudi danas navodi da je upotreba najnovije tehnologije izvor stresa. Čak i oni ljudi koji stalno proveravaju svoje telefone, svesni su da to izaziva određeni stres. Kada proveravate telefon ili čujete zvuk obaveštenja, aktivira se Vaš simpatički nervni sistem i dovodi do lučenja adrenalina. Zato, svaki put kada otključate Vaš telefon da vidite nova obaveštenja, dobijate malu dozu adrenalina. To pokreće kaskadu hemijskih reakcija koji povećavaju otkucaje srca, puls i napetost mišića. Ovaj, naizgled,minimalan stres, koji se ponavlja nekoliko puta u toku dana, postepeno uništava telo i um, izaziva ili doprinosi nizu bolesti, od poremećaja sna i hroničnog umora, do bolesti srca, stresa i depresije.

Zašto nam telefoni uzrokuju stres i depresiju?

Političke i kulturne rasprave koje najčešće vodmo na društvenim mrežama dovode do stresa. To je razumljivo, s obzirom na to da je sukob za većinu ljudi stresan doživljaj.

Društveno i socijalno poređenje, na koje značajno utiču društvene mreže, dovodi do smanjenog osećaja sreće i povećava osećaj nezadovoljstva i depresije. Loše kontrolisan stres povezan je sa negativnim zdravstvenim ishodima.

Osećaj nepovezanosti – ironično, oni koji stalno proveravaju društvene mreže su manje povezani sa svojim prijateljima ili porodicom. Umesto da se isključi telefon i to vreme provede sa ljudima u svom okruženju, “stalna povezanost” na telefonu, smanjuje međuljudsku povezanost.

Budite nedostupni!

Isključite telefon ponekad. Napravite “digitalnu pauzu”. To je važno za Vaše mentalno zdravlje. Većina ljudi to smatra veoma korisnim, ali ipak, malo ko to zaista i uradi. Ukoliko ne možete baš totalno da se isključite sa telefona, pokušajte bar da postavite ograničenja na stalnu proveru telefona. Zabranite sebi telefon tokom večernjih sati, isključite ton na telefonu, ostavite ga negde gde Vam nije pri ruci… Isključivanje obaveštenja je dobra ideja, kao način da se izbegnu stalni podsetnici da je neko, negde, rekao nešto što može zahtevati našu pažnju.

Ograničavanje upotrebe telefona za vreme večere je još jedan jednostavan način da napravite malu pauzu od dostupnosti i usredsredite se na ljude u Vašem okruženju u stvarnom životu. Budite van mreže u određeno doba dana. Ako svakodnevno niste dostupni, u neko vreme, (kao što je vreme večere, posle određenog sata noću, ili npr. svakog drugog sata…) naučićete i druge ljude da ne očekuju od Vas da budete stalno dostupni.

Osećajte se dobro u offline periodu. Izbrišite aplikacije društvenih mreža na telefonu. Tako ćete moći da im pristupate samo kada ste na računaru. Nećete biti u potpunosti isključeni sa mreža, ali nećete imati ni besomučnu potrebu da stalno proveravate telefon.

Suplementi

Suplementi koji sadrže S-adenozil metionin i kompleks B vitamina, ublažavaju simptome depresije i napetosti. Ovi preparati pojačavaju sintezu “hormona sreće”. Stres je bolest današnjice. Ljudi ne mogu tako lako da se izbore sa stresom i to može izazvati ozbiljne posledice. Ukoliko osetite pad energije, bezvoljnost, pojačanu iritabilnost, ovi efikasni, a neškodljivi preparati Vam mogu pomoći da vratite samopouzdanje, volju i energiju.

Nova tehnologija je promenila život ljudi. Postoje mnoge aplikacije koje nam čine život boljim i jednostavnijim, ali preterano korišćenje izaziva negativne efekte kao što su stres, nesanica, anksioznost, pa čak i depresija. Kao što Vam je postalo navika da stalno držite telefon u ruci, tako se morate i odvići od toga. Vežbajte da budete više prisutni u stvarnom životu i lakše ćete držati telefon u džepu. Ne dozvolite da se stres zbog upotrebe telefona poveća do tačke kada počinje da se stvara bolest u našim telima. Preuzmite kontrolu nad Vašim životom! Ako ste u pozorištu – gledajte predstavu, ako ste u društvu – družite se sa prijateljima, ako ste u šetnji – uživajte u prirodi, ako ste na času – učite… Vratite Vaš organizam na “fabrička podešavanja”!

