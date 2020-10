ŽENE NISU NAIVNE i tačno znaju ZAŠTO PADAJU na DIVLJE MUŠKARCE!

Zašto mnoge devojke vole "loše" momke, iako znaju da veze sa takvim muškarcima nemaju perspektivu?

Odgovor na ovo pitanje pokušali su da daju stručnjaci, okarakterisavši ih kao buntovnike, nedostižne i bezosećajne tipove koji su skloni impulsivnim reakcijama. Ali su takođe, zahvaljujući svojoj slatkorečivostii gestovima, vešti u osvajanju devojaka.

Studije su pokazale da žene sa takvim muškarcima žele samo seks, dok za vezu traže partnera koji će ih poštovati i biti iskren. Rezultati istraživanja potvrdili su da nežniji pol lako prepoznaje "opasne" momke i da su od početka svesne sa kim imaju posla.

Pojedine žene u takvim muškarcima donekle prepoznaju sebe, pa je to jedan od razloga zašto ih smatraju neodoljivim. Devojke su vaspitavane da budu pristojne, tokom odrastanja potiskuju bunt, ali to jednom mora da izađe na videlo. Pored takvih momaka osećaju slobodu u iskazivanju svoje "divlje" strane.

Ali, dobri su kada...

"Loši" momci poželjni su kada ste željni promene, naročito ako je nežnijem polu dosadno u vezi.

Uz divlje momke se osećaju divlje!

Emotivni odnos sa takvim muškarcem može delovati uzbudljivo i zabavno, ali i problematično jer postoji šansa da ženi budu povređena osećanja ili nešto još gore, ako je sklon tučama, ozbiljnim porocima ili ima kriminalni dosije. Još privlačnijim ih čini to što ponekad predstavljaju tabu. Kada želimo nešto što ne možemo da imamo ili ne bismo smeli, želja za tim postaje još jača.

Neke žene imaju potrebu da ih neko štiti...

Takođe, žena ima urođenu potrebu da je neko zaštiti, neko ko je dovoljno snažan i čvrst da se suoči sa opasnim situacijama i problemima. Ali takvi tipovi često i sami donose nevolje - ne mogu tako lako da se skrase pored jedne žene.

Osim toga, mnoge žene žele da pozitivno utiču na voljenog muškarce i da se on promeni zbog njih, ali to se retko dešava. Ukoliko i uspeju u tome, on više nije "loš" momak kojeg su smatrale tako neodoljivim.