Vitamin C – preporuke za unos!

Obezbedite sebi preporučenu dnevnu dozu omiljenog i veoma značajnog vitamina C!

U ovom periodu godine, velike su šanse da ste se bar jednom našli u okruženju u kome je bilo reči o primeni vitamina i jačanju imuniteta kod dece i odraslih. Već dugi niz godina vitamin C je verovatno najpopularniji suplement korišćen za jačanje otpornosti organizma i predstavlja sinonim za antioksidativnu zaštitu svih ćelija.

Hidrosolubilni vitamin

Vitamin C pripada grupi vitamina koji su rastvorljivi u vodi. Ljudski organizam nema sposobnost da ga sintetiše, pa glavni izvor ovog vitamina predstavljaju hrana i suplementi. Vitamin C jedan je od najznačajnih nutrijenata za zdravlje ljudi.

Uloge vitamina C

Deluje kao snažan antioksidans, štiti ćelije od oksidativnog stresa, neophodan je za pravilno funkcionisanje imunog sistema i normalnu produkciju kolagena.

Izvori

Kada govorimo o namirnicama najbolji izvor vitamina C su voće i povrće. Međutim, veoma je važno napomenuti da je vitamin C osetljiv na povišenu temperaturu i da se prilikom termičke obrade hrane razgrađuje. Neke od namirnica koje predstavljaju odličan izvor vitamina C su paprika, citrusno voće, kivi, brokoli, spanać. Vitamin C nema sposobnost deponovanja u organizmu zbog toga je neohpodno da se organizam u kontinuitetu snabdeva ovim vitaminom.

Preporučen dnevni unos

Suplementacija vitaminom C se smatra bezbednom. Vitamin C ima nizak potencijal za ispoljavalje neželjenih efekata i oni se jedino mogu javiti usled primene visokih doza. Uobičajeni neželjeni efekti koji se javljaju usled prekomerne primene su gastrointestinalne tegobe poput gasova, nadutosti, mučnine i dijareje. Kako bi se rizik za ispoljavanje ovih efekata sveo na minumum potrebno je pridržavati se smernica o maksimalnom prihvatljivom dnevnom unosu vitamina C.

• deca uzrasta od 1 do 3 godine: 400mg• deca uzrasta od 4 do 8 godina: 650mg• adolescenti od 9 do 13 godina 1200mg• tinejdžeri od 14 do 18 godina 1800mg• odrasli i stariji od 18 godina 2000mg

U kojim stanjima se posebno preporučuje suplementacija vitamina C?

Pored ishrane, adekvatna suplementacija može da zadovolji dnevne potrebe za ovim vitaminom.

Suplementacija vitamina C preporučuje se za jačanje imuniteta, posebno kod osoba koje su sklone infekcijama i prehladama. U kliničkim studijama je pokazano da redovna primena vitamina C može da smanji učestalost infekcija, ali i skrati vreme potrebno za oporavak kada do nje već dođe.

Pogodno je razmisliti o suplementaciji kod stanja gde je povećanja potršnja energije u organizmu, kod intezivnog fizičkog napora, aktivnih treninga ali i kod stanja hroničnog stresa, umora i iscrpljenosti.

Dodatni unos vitamina C treba da obezbede pušači, zbog štetnih efekata komponenti duvanskog dima, kao i osobe koje usled savremenog načina života i nepravilne ishrane ne uspevaju da zadovolje potrebe za ovim vitaminom.

Primena vitamina C preporučuje se svim starijim osobama, zbog svoje antioksidativne aktivnosti, posebno ukoliko su prisutni poremećaji venske cirkulacije poput proširenih, varikoznih vena i hemoroida, problemi sa kapilarima i krvarenjem desni.

Vitamin C je snažan antioksidans koji može uticati na smanjenje oksidacije holesterola u krvnim sudovima i smanjiti rizik za razvoj i uznapredovanje ateroskleroze, pa se preporučuje i kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, visokim vrednostima holesterola i kardiovaskularnim bolestima.

Autor: Pink.rs