Kako dolazi do loma zuba, i šta OBAVEZNO PRVO morate da uradite - Evo šta kaže stomatolog!

Uzroci za lomljenje zuba mogu biti raznovrsni i brojni.

Zubi ili na latinskom dens, dentis, predstavljaju kalcifikovane organe, koji imaju izuzetno mnogo funkcija u organizmu. Uzimaju se kao početni organi sistema za varenje, odnosno digestivnog sistema, a usađeni su u nastavke gornje i donje vilice. Kada se rode, ljudima najpre rastu mlečni zubi. Ljudi imaju 20 mlečnih zuba.

- U toku života, razvija se po osam zuba u svakoj četvrtini usne duplje, te bi odraso čovek trebalo da ima 32 stalna zuba. Nekada taj broj nije takav zbog kvarenja, intervencija tokom života, lomljenja zuba, karijesa ili paradentoze. Postoji na desetine razloga zbog kojih ljudi ostaju bez zuba, a u ovom tekstu bavimo se problemima slomljenog zuba, uzrocima lomljenja zuba i posledicama koje lom zuba može da izazove - kaže za Pink.rs stomatolog Mladen Mandić.

Anatomija zuba

Kruna ili korona se ponekad može označiti sa dva termina. To su anatomska krunica i klinička krunica. Kada govorimo o anatomskoj kruni u pitanju je deo zuba koji prekriva gleđ. Deo anatomske krunice je sakriven iza desni. Zbog toga se termin klinička kruna odnosi na vidljivi deo zuba. On se ponekad podudara sa anatomskom krunom, a nekada se te dve površine razlikuju.

Vrat zuba je suženje koje se nalazi između gleđi i takozvanog cementa. Reč je o delu između zuba i sluzokože i to je ujedno suženi deo zuba.

Koren zuba je deo koji vezuje zub za jamicu odnosno alveolu u kojoj se nalazi. Veličina korena varira, a razlikuje se i u zavisnosti od toga koji se zub vezuje za vilicu. Postoje jednokoreni, dvokoreni i trokoreni zubi.

Kako dolazi do loma zuba?

Uzroci za lomljenje zuba mogu biti raznovrsni i brojni. Od najbezazlenijih sportskih povreda, do loma uzrokovanog kvarovima. Treba razlikovati lom zuba od sitnih pukotina, kakve se mogu javiti na jakoj spoljnoj oblozi zuba. Ovakve pukotine ne izazivaju bol i vrlo je izvesno da neće zahtevati nikakav tretman. Ipak, ukoliko ih primetite, savetujemo vam da ipak konsultujete stomatologa, kako biste se uverili u njihovu bezazlenost.

Pukotine zbog udarca su veoma čest način da se zub prelomi. Ukoliko se radi o okrnjenom zubu, on neće izazvati velike bolove, ali ga treba što pre sanirati plombom ili nekom vrstom nadogradnje krunice. To će sprečiti kvarenje ili dalje raspadanje zuba. Može se dogoditi da zub pukne horizontalno uz desni i to već zahteva intervenciju koja je hitna. Ukoliko dođe do vertikalnog loma zuba, stvari se još više komplikuju jer se pukotina širi prema korenu.

Valja, zbog toga, odmah posetiti stomatologa, kako bi se stvari u velikoj meri sanirale. Zubari će proceniti za koju ste vrstu intervencije, pa će na osnovu toga odrediti meru. Terapija ili hirurgija. Kako god, nema razloga za brigu. Sve će biti u redu.

Šta se preduzima kada pukne zub?

Da biste utvrdili uzrok lomljenja zuba, možda je najpre najbolje da znate da li je taj zub prethodno bio zahvaćen karijesom, oboleo ili je bio zdrav. To će stomatolog izvesno i sam videti, ali svakako nije loše da mu to napomenete. Postoji nekoliko načina kojima se pristupa kada je u pitanju polomljen zub. Tretman zavisi od veličine pukotine, ali i od mesta na kome se pukotina nalazi. Osim toga, simptomi koje vi osećate, ali i pitanje da li se pukotina širi u liniju desni znaci su kako treba reagovati. Stomatolog, zbog toga, može preporučiti neku od sledećih intervencija.

Ispunjavanje je jedan od procesa koji će lekar sigurno preduzeti, koristeći plombu kojom će ispuniti pukotinu. Pukotine koje su manje i ne utiču na suštinske delove zuba, na ovaj način će vratiti svoj oblik, a stomatolog će zub modelovati unutar usana.

Krunice – zubna kruna predstavlja protetski dodatak koji se pravi od porculana ili keramike. Na ovaj način zatvara se oštećeni zub, a krunica izgleda gotovo istovetno kao pravi zub. Da bi se postavila krunica, potrebno je da stomatolog pripremi patrljak. Istini za volju, zub ima poseban sjaj, pa se može dogoditi da se, uz pažljivo posmatranje, uoči razlika između krunice i zuba. Dobri stomatolozi čine sve da postignu prirodan izgled. Uz pravilnu negu, zub može trajati i do kraja života.

Korenski kanal nekada biva oštećen usled loma zuba. Ukoliko je pukotina toliko velka da se širi u vašu pulpu, stomatolozi i oralni hirurzi preporučuju ispunjavanje korenovog kanala, što utiče da zub stekne neku vrstu otpornosti na dodatne infekcije i slabljenja.

Vađenje zuba – je poslednji korak kom se pribegava tek onda kada se bilo koji od prethodnih koraka isproba. Nijedan dobar stomatolog neće izvaditi zub pre nego što da sve od sebe da ga spase. Međutim, ne morate da očajavate ni onda kada je potrebno vaditi zub. Naime, danas je stomatologija toliko uznapredovala da je vrlo verovatno da ćete uz pomoć implanta moći da nadomestite zub koji nedostaje. Ukoliko se u gornjoj vilici kost do te mere smanjila i to, može da se nadomesti ugradnjom takozvanog sinus lifta.

Nekada se događa da male napukline na zubima uzrokuju estetske neprijatnosti. Ipak zubari tada ne preduzimaju gotovo nikakav tretman.

Posledice polomljenog zuba

Posledice nesaniranja puknutog odnosno polomljenog zuba mogu biti različite i različitog intenziteta. Svakako, nemojte misliti da će se ovaj problem rešiti sam od sebe jer sigurno neće. Može se reći da je najveća komplikacija ispucalog zuba infekcija koja se može proširiti na kosti i na desni. Neki simptomi zubne infekcije poznatiji i kao apsces zuba. Kada se dogodi infekcija zuba, vrlo je izvesno da ćete osećati groznicu, bol prilikom žvakanja i otečene desni.

Zub takođe može da pokazuje slabosti kada su u pitanju toplota i hladnoća. Loš zadah je još jedan od simptoma. Na lom zuba, ukoliko je oštećenje veće, mogu odreagovati i žlezde, pa nemojte da vas to iznenadi. Kada dođe do infekcije, obično se javlja gnoj. Nakon što stomatolog sanira postojeće probleme, izvesno je da ćete morati da koriste antibiotike, kako bi se infekcija smanjila.

Briga o sebi i prevencija

Jedno je izvesno – kada se dogodi da zub pukne, veoma je logično da sami nećete moći da preduzmete ništa. To znači da kod kuće nećete biti u prilici da lečite probleme, već eventualno da umanjite bol pre nego što se obratite lekaru. Osim toga, prevencija je jako važna, i nikako ne smemo zaboravljati njenu suštinu.

Treba imati u vidu da jaki zubi imaju manju verovatnoću da puknu, pa budite sigurni u to da ukoliko obraćate pažnju na higijenu zuba, smanjujete mogućnost problema. Ukoliko četkate zube dva puta dnevno, ispirate tečnošću i čistite koncem, smanjujete mogućnost krhkih zuba. Osim toga, savetujemo vam i preventivnu negu i preventivne kontrole. Odlazite makar jednom u šest meseci do stomatologa, kako biste se uputili u stanje svog oralnog zdravlja.

Izbegavajte žvakanje izuzetno tvrde hrane jer ona oštećuje gleđ.

Ukoliko se bavite sportovima koji uključuju kontakt sa drugima ili imate ekstremistički pristup sportu, obavezno nosite štitnik za zube. Možda vam u početku bude suvišan i smeta vam, ali sigurno imate razloga za to. Dogodi se nepažnjom da uđete u kontakt, a zub očas posla nestane.

Sanirajte bruksizam pomoću medikamenata, a ukoliko u snu škrgućete zubima, nosite foliju kako ne biste oštećivali gleđ.

Ako mislite da ste polomili zub, najpre ga isperite toplom vodom, kako biste očistili usta i utporebite hladnu oblogu na spoljnoj strani da sprečite otok. Anti-upalni lekovi i lekovi protiv bolova pomoći da se umanji bol i da se ne stvori otok. Sledeći korak je logičan – pravac kod stomatologa. Odlaganje lečenja stavlja vaše oralno zdravlje na još veći rizik.