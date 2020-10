Kako pobediti nadutost stomaka?

Pobedite stomačne tegobe brzo i efikasno.

Osećaj nadimanja i prisustvo gasova zaista može da „pokvari” dan. Ne osećate se dobro, odeća vam loše stoji, a i propratni efekti mogu biti veoma neprijatni. Ipak, postoje načini da ublažite ili rešite ovaj neprijatan problem koji se povremeno ili stalno javlja kod čak 70% opšte populacije.

Sasvim je normalno da tokom varenja hrane nastane izvesna količina gasova koja se apsorbuje u krvotok i eliminiše procesom disanja. Problem nastaje ukoliko se u digestivnom sistemu nakupi veća količina gasova. Nadimanje predstavlja osećaj punoće u gornjem delu stomaka čiji je uzrok akumuliran gas i/ili hrana.

UZROCI NASTANKA TEGOBA

Glavni uzrok nastanka nadutosti je disbalans u sastavu normalne bakterijske flore. To dovodi do preteranog rasta i razmnožavanja loših bakterija u našim crevima. Brojni faktori dovode do tog disbalansa. Nepravilno gutanje tokom jela sa unošenjem većih količina vazduha, što se naročito dešava u toku konzumacije gaziranih napitaka – sokova, piva ili žvakanjem žvakaće gume. Takođe do disbalansa u normalnoj crevnoj flori dovode osećaj anksioznosti i stresa koji svakodnevno trpimo zbog tempa života. Unos ugljenih hidrata iz pojedinih namirnica koje enzimi tankog creva ne mogu da svare. Nedostatak enzima laktaze, koji je neophodan za varenje šećera iz mleka (laktoza). Još jedan od uzroka nastanka nadutotosti može biti i opstipacija koja dugo traje. Kod starijih čak i loše urađene i/ili fiksirane zubne proteze.

KO NAJČEŠĆE PATI OD NADIMANJA?

Kao što je već naglašeno, gutanje vazduha, pojedine namirnice, gazirana pića, sve to može doprineti povećanju količine crevnih gasova, nadimanju i podrigivanju. Kod pacijenata sa sindromom iritabilnog creva (IBS), i neznatno povećane ili čak normalne količine gasa u crevima mogu izazvati jake stomačne grčeve prilikom varenja hrane. Pacijenti sa narušenom anatomijom zbog hirurških zahvata ili oni sa reumatskim oboljenjima imaju povećan rizik za prekomeran rast patogenih bakterija u tankom crevu i pojavu nadutosti.

Pojedine žene, često one koje su imale više od jedne trudnoće, takođe pate od nadimanja. Ukoliko osećaj nadutosti nije prisutan u ležećem položaju, onda se nadutost može objasniti slabim trbušnim mišićima usled istezanja i gubitka tonusa tokom trudnoće.

Pacijenti koji pate od gorušice i drugih stomačnih tegoba često gutaju vazduh kako bi ublažili neprijatnost. Refluks jednjaka ili upalu želudačne sluznice bi trebalo isključiti rendgenskom ili endoskopskom (pregled jednjaka i želuca fleksibilnom cevi, dok je pacijent u sedaciji) dijagnostikom. Ako postoji sumnja na intoleranciju na laktozu, obustavlja se upotreba mleka i mlečnih proizvoda u ishrani i posmatra se da li dolazi do povlačenja simptoma. Problem može nastati i zbog sekreta koji se sliva iz sinusa i drugih hroničnih respiratornih oboljenja.

Analize krvi obično nisu od pomoći kod tegoba izazvanih gasovima, ali ispitivanje na celijačnu bolest može biti od koristi, s obzirom da i nemogućnost varenja pšenice, raži ili ječma može biti uzrok nadimanja.

Kako bi bili sigurni da je iz ishrane izbačena upravo namirnica „odgovorna” za tegobe prilikom varenja i nadutosti, eliminišu se namirnice jedna po jedna i prati poboljšanje. Ako je u pitanju povećan broj loših bakterija, jedini način za poboljšanje stanja je suplementacija (dodatni unos) dobrih bakterija da bi se povratila narušena ravnoteža, a samim tim i smanjila produkciju gasova.

OTKLANJANJE I UBLAŽAVANJE TEGOBA

U cilju otklanjanja tegoba, pacijentu se prvenstveno savetuje promena higijensko-dijetetskog režima. Trebalo bi eliminisati konzumaciju gaziranih napitaka i piva. Namirnice kao što su karfiol, brokoli, kupus i pasulj bi trebalo izbegavati. Mleko i mlečne proizvode, takođe. Većina nutricionista ne preporučuje mešanje voća sa ugljenim hidratima i proteinima. Svakodnevno praktikujte češće, a manje obroke. Izbegavajte obroke „s nogu“. Izbegavajte žvakanje žvakaćih guma, posebno onih bez šećera – zbog sadržaja manitola ili sorbitola koji izazivaju nadutost. Najviše enzima sadrže sirove, neprerađene namirnice. Kuvanje na pari omogućava zadržavanje izvesnog dela ovih enzima, ali najbolje je povrće jesti sveže – kao salatu. Preporuka je da se izbegavaju stresne situacije, da se jede polako i hrana dobro sažvaće. Povremena nadutost uglavnom ne predstavlja problem. Međutim, ukoliko se i pored primenjenih mera simptomi otežanog varenja ne povuku, ili čak budu praćeni dodatnim tegobama – mučnina, povraćanje, bolovi, prisustvo krvi u stolici, opstipacija ili dijareja, neophodno je obaviti detaljnija ispitivanja kako bi bili sigurni da ne postoji neka druga prikrivena bolest.

ELIMINISANJE UZROKA REŠAVA PROBLEM

Primena dijetetskih suplemenata za rešavanje problema nadutosti danas je opšte prihvaćena svuda u svetu. Primena probiotskih kultura, među kojima je Lp 299v patentirana u Švedskoj i dokazana brojnim kliničkim studijama, pokazala se kao najefikasnija, a ušla je i u najnovije stručne preporuke i smernice širom sveta. Rešite problem nadutosti i gasova na prirodan i bezbedan način, u samo jednoj kapsuli dnevno!

Autor: Pink.rs