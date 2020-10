Kako efikasno i BEZBEDNO smanjiti bol u zglobu?

Zaštitite svoje zglobove na najbolji način.

Bol u zglobu se većinom javlja usled bolesti koja se zove osteoartritis. Radi se o degenerativnom oboljenju zglobova (zglobnih hrskavica), i to uglavnom onih zglobova koja trpe najveća opterećenja, kao što su kolena, kukovi, stopala, leđa ali i šake. Razni faktori (pol, starost, telesna težina, povreda, druge bolesti) mogu dovesti do postepenog uništavanja zglobne hrskavice.

Simptomi osteoartritisa

Na samom početku osteoartritisa, (u nekom od zglobova) javlja se bol. Bol u zglobu se prvo javlja samo tokom i nakon napora a kasnije i u mirovanju. Takođe dolazi do ukočenosti (nakon odmora, dok se zglob ne razmrda) i ponekad otoka.

Bol značajno utiče na kvalitet života. Bol u zglobu je najčešći simptom zbog kog se pacijenti obraćaju za stručnu pomoć. Najpre farmaceutu u apoteci, a zatim i lekaru opšte prakse. Fizijatri ili reumatolozi viđaju pacijenta u kasnijoj fazi bolesti ili ukoliko se bolest komplikuje. Ukoliko je neophodno operativno lečenje, potrebno je uključiti i ortopeda.

Pacijent se uglavnom na svoju ruku, a po preporuci farmaceuta, prvo odlučuje za razne kreme, masti kojima maže zahvaćeni zglob. Kada ovi preparati nisu dovoljni da ublaže bol, pacijent počinje da koristi oralne analgetike, odnosno tablete paracetamola, ibuprofena, diklofenaka i slično. Važno je znati da svi ovi lekovi zbog ozbiljnih neželjenih dejstava (čir na želucu praćen krvarenjem, visok krvni pritisak, poremećaj funkcije jetre) mogu se koristiti samo kraći vremenski period (7 do 10 dana u kontinuitetu).

Kako tretirati osteoartritis i smanjiti bol u zglobu?

Od izuzetnog je značaja na vreme početi sa preparatima, kojima se može značajno usporiti dalje razaranje hrskavice a samim tim bezbedno smanjiti i ukloniti bol koji se javlja u zahvaćenom zglobu. Ti proizvodi suštinski štite zglobnu hrskavicu i zovu se hondroprotektori.

Zbog specifične ishrane zgloba, važno je da dokazano efikasne aktivne supstance koje se nalaze u kapsuli zaista stignu do zgloba u neophodnoj koncentraciji. Upravo to može da obezbedi visokokvalitetni proizvod Exedol. Zato što Exedol u sebi sadrži hondroitin sulfat koji je koristan za sprečavanje tegoba i simptoma pogoršanja osteoartritisa i doprinosi smanjenju bola u zglobu, bez neželjenih dejstava u dugom vremenskom periodu (i do 6 meseci u kontinuitetu). U kapsuli Exedola, hondroitin sulfat je jedinstven kod nas. Nije životinjskog porekla, pa nema opasnosti za prenos virusa i priona koji su mogući kod onih koji sadrže životinjski hondroitin sulfat. On stiže do zglobne hrskavice u znatno većoj koncentraciji od drugih hondroitina (životinjskog porekla). Ima najveću iskoristljivost, čak 43% veću u odnosu na ostale preparate. Pored hondroitin sulfata, Exedol sadrži i glukozamin sulfat, s- adenozil metionin, mangan, vitamine D3 i C.

Exedol je preparat za EFIKASNO I BEZBEDNO ODRŽAVANJE NORMALNOG FUNKCIONISANJA ZGLOBOVA I OČUVANJA ELASTIČNOSTI HRSKAVICA KOD OSTEOARTRITISA.

