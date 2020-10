Vernost im nije jača strana: Ova TRI znaka će vas prevariti bez da trepnu, a kažu da im je to u prirodi

Varanje partnera zavisi od brojnih faktora. Promene kroz život ili vezu, promena sredine, iscrpljujući posao ili potreba za avanturom samo su neke od situacija koje mogu dovesti do prevare.

Ali neki horoskopski znakovi su se pokazali kao neverniji od drugih, a njihova sklonost prevari im je u prirodi.

Ovan

Ovnovi su odani partneri, osim ako godinama kasnije imaju lošu komunikaciju s partnerom ili ih izneveri na neki način. Oni ne vole stagnaciju, uživaju u promenama i to očekuju i od svojih partnera. Kada Ovnovi prevare svoje partnere, to je više zbog nekog unutrašnjeg konflikta nego iz želje da ga povrede. Iako ovo nije pravilo koje važi za sve, jedno je sigurno: Ovnovima trebaju partneri koji su dorasli njihovom tempu.

Jarac

Jarčevi su neverovatno odani, i u većini slučajeva tako i ostaje. Međutim, ovaj horoskopski znak može mnogo da se promeni tokom vremena, a to može da utiče na njihovu vezu. Jarčevi tokom celog života žele da ostvare veliki uspeh u karijeri i osiguraju sebi lagodan život.Dok to ne postignu, sve drugo u njihovom životu je podređeno. Ako nemaju podršku partnera na tom putu ka ostvarenju cilja, Jarčevi će verovatno pribeći prevari. Specifično kod ovog znaka je to što im nije toliko bitna fizička prevara, nego emotivna, a to najviše povredi osobe s kojima su u vezi, piše hrvatski Indeks.

Vodolija

Iako spadaju u stabilnije znakove, uvek atraktivne Vodolije neverovatno su osetljive na krizu srednjih godina, možda više od bilo kog drugog horoskopskog znaka. Njima je potrebno mnogo uzbuđenja u životu, a kada im toga nedostaje, počeće da ga traže sa strane.Kako biste sprečili prevaru Vodolije, važno je da uvek budete zanimljivi svom partneru. Oni u vezi uvek moraju da zadovolje svoju znatiželju, kako im ne biste dosadili.