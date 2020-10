Ove namirnice UGROŽAVAJU VAŠE ZDRAVLJE jer onemogućavaju pravilan rad vaše jetre

Svi znamo kako jetra ima veliku ulogu i koliko je važno da ona funkcioniše bez problema. Jetra čisti krv, izvlači toksine, neke od njih uništava, druge skladišti, ubija viruse i mikrobe, utiče na nivo hormona u organizmu i ima mnogo drugih funkcija.

Ima nekoliko namirnica, koje možete i da preskočite i da na taj način ograničite štetnost, koju mogu da nanesu vaašem organizmu.

Fast food (Brza hrana)

Brza hrana i njena stalna upotreba opasna je zbog visokog sadržaja masnoća i šećera i može da dovede do ozbiljnih oštećenja jetre. Sve to dovodi do masne degeneracije jetre i njene ćelijske disfunkcije. Uprkos tome, šteta mođe da bude manja, ako jednostavno promenite način ishrane i isključite iz menija ovu vrstu hrane i namirnica.

Alkohol

Svi znaju da je alkohol najštetnija namirnica za jetru. I to je tačno – etil alkohol je veoma opasan za nju. Ipak, najčešća bolest jetre je nealkoholna masna bolest jetre (steatoza) – ozbiljno oboljenje, kod kojeg se u ćelijama jetre talože velike količine masnoća.

Na prvom mestu to je povezano sa nekim specifičnostima ishrane. Pokazalo se da su najštetnije uobičajene namirnice – životinjske masnoće i brzorastvarajući šećeri. Šećeri su, pokazalo se čak i mnogo štetniji od masnoća. A od svih šećera za najgori se smatra fruktoza.

So

Poznao je da korišćenje velikih količina soli može da poveća pritisak. A da li znate da to može da dovede do zamašćivanja jetre? Obratite pažnju na sadržaj soli u namirnicama, kao što su slanina ili kobasice.

Masnoće i ugljeni hidrati

Savremeni proizvodi sadrže velike količine sakrivenih masnoća i ugljenih hidrata. Tu spadaju sve mesne prerađevine i polufabrikati. Izvan te grupe je samo posno meso bez masnoća, koje je korisno za jetru.

Šećerima nisu bogati samo slatkiši – proizvođači šećere dodaju skoro u sve proizvode, napitke, sokove, soseve, zimnicu. Najbolje je da birate proizvode sa sporo razgradivim šećerima ili proizvode od brašna od celog zrna. Treba da izbegavate tečni šećer – gazirane napitke, voćne sokove, slatki čaj i kafu.