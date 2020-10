Rešen problem turističkih agencija?!

Direktor Jute Aleksandar Seničić izjavio je da ima informacije da će neke osiguravajuće kuće dati produžetak polisa, ali da to još uvek nije ozvaničeno.

"Koliko sam ja shvatio one će do kraja dana to ozvaničiti, uslovno rečeno, i trebalo bi da nas obaveste zvanično ko nastavlja. Neće verovatno sve osiguravajuće kuće nastaviti koje su radile, ali neke od njih hoće", rekao je on.

Prema njegovim rečima, još uvek se zvanično ne zna pod kojim uslovima, na koliko vremena, "ostalo je da se između sebe dogovore".

On je naveo da turističkim agencijama odgovara produženje polise makar ta tri meseca, "a da onda u ta tri meseca dogovorimo neke drugačije načine obračuna premija", rekao je Seničić i dodao da je tu najveći problem jer malim agenicjama "ne odgovara takav način obračuna premija."

Kako kaže najbolje bi bilo, i gledaće to da dogovaraju, da se pređe na plaćanje premija prema prometu koji se ostvaruje.

U ovom trenutku, kako je rekao, bankarske garancije pod ovim uslovima nisu nešto što bi odgovaralo turističkim agencijama jer su jako veliki iznosi bankarske garancije.

"Ali će se ponuditi i to,naći će se model kako može i ta opcija u slučaju da neko želi", rekao je.

Rekao je da je važno da se u narednom periodu menja pravilnik i da sume osiguranja koje se vezuju za bankarsku garanciju budu značajno manje da bi to imalo neku svrhu i da bi se neko opredelio za tu vrstu garancije.

Kako B92.net nezvanično saznaje iz Ministarstva turizma, danas će biti održan sastanak povodom situacije u kojoj su se našle turističke agencije.

Podsećamo, u Srbiji od 1. oktobra nijedna turistička agencija nije u mogućnosti da proda ijedan aranžman zbog čekanja na iznalažejne dogovora sa osiguravajućim kućama.