Prevarili ste partnera i muči vas griža savesti! Evo šta kažu eksperti za veze

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Kada treba priznati prevaru partneru? Odgovor na ovo pitanje daje nekoliko stručnjaka za veze.

Bezbroj je razloga zbog kojih ljudi varaju u vezi – ali šta treba da radite kada se afera završi, a vi i dalje želite da budete sa svojim partnerom? Prema mišljenju nekih eksperata ze veze, tajnu svoje nevere uvek bi trebalo da zadržite za sebe – jer iznošenje ovog pred partnera može samo da donese štetu.

– Vi ste ti koje grize savest i ako je afera gotova, nemojte to stavljati kao teret svom partneru – kaže dr Megan Fleming, bračna savetnica i seksualni terapeut iz Njujorka.

Umesto da ga povredite, dr Fleming predlaže da se usredsredite na sebe i identifikujete razlog koji stoji iza afere.

– Očigledno je da na nekom nivou niste zadovoljni svojom vezom – objasnila je ona za Refinery29. Iako ima smisla zaštititi partnera od nepotrebnog bola, posebno ako je afera zauvek završena, to takođe znači čuvanje velike tajne…

Međutim, drugi stručnjak za bračne odnose, Susan Vinter, koja je pričala za The Independent, se ne slaže u potpunosti sa tim. Ona smatra da postoje situacije kada se ovakva tajna čuva – i druge kada mora izaći na videlo.

– Istina je da ublažavanje vaše krivice dolazi kao direkatan udarac vašem supružniku. Iako je iskrenost zaista obeležje istinske bliskosti, postoje trenuci kada rasterećenje rezultira okrutnim i nepotrebnim informacijama koje potom opterećuju vašeg bračnog druga – kaže Vinter i dodaje da odluka da li ćete reći partneru o neverstvu ili ne, može da zavisi i od same vrste neverstva.

Ako se radi o "jednokratnom" slučaju, na primer, desilo se kada ste bili pod uticajem alkohola, Vinter predlaže da se uzdržite od toga da kažete partneru – jer će mu samo naštetiti.

– Ako je tako, razmislite dva puta pre nego što otkrijete neverstvo kog se jedva možete setiti sledećeg dana. Umesto toga, poradite na umerenosti i naučite svoje granice prepuštanja i izvucite nauk iz toga što se desilo.Ali, drugi je slučaj ako pričamo o aferi koja je trajala određen vremenski period.

Kada treba priznati prevaru partneru

Kada je neverstvo zapravo bila odluka koja je doneta u više navrata, ovo priznanje i sam događaj ima dublji značaj, prema Vinterovoj.

– Afera je više puta donet izbor koji je vašu ljubav i seksualnu želju usmerio dalje od vašeg partnera – objasnila je doktorka i ukazala da tada "problem postoji ili u vašoj vezi ili u vama samima".

U ovoj situaciji, Vinter preporučuje odlazak na terapiju pre priznanja afere – jer vas terapeut može naučiti ispravnim načinima da "izrazite svoje lične potrebe u vezi i rešite probleme koji su van ravnoteže". Terapeut vas takođe može posavetovati na koji način da se obratite partneru prilikom priznavanja neverstva, da bi svi bili pošteđeni dodatnog bola. On može da vam pruži pomoć u izradi "plana za napredak veze" ako vi i vaš partner to želite. U situaciji u kojoj vaš partner sumnja da ga varate i direktno vas to i pita, važno je da kažete istinu, smatra psiholog i stručnjak za veze Madelin Meson Rontre, koja kaže:

– Nije lako otkriti ovako nešto, ali ako vaš partner sumnja na neverstvo, nema smisla to negirati. Prikrivanje i laganje o prevari pogoršava stvari, posebno za onoga koji je prevaren.

Tada poštedite partnera dodatnog bola tako što ćete biti što iskreniji. Samo zapamtite – kada priznate neverstvo, vašem partneru će biti teško da vam ponovo veruje.